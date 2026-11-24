Les déclarations d’Omar García Harfuch sur la possibilité que son successeur provienne des responsables actuels de la sécurité au niveau des États ont suscité des interrogations sur les noms qui pourraient occuper la tête de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en cas de départ du titulaire actuel. Ce commentaire, formulé lors de la XXXIIe Assemblée Plénière de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, a ouvert la porte à une réévaluation des parcours des personnes présentes à cette rencontre. Bien que García Harfuch n’ait cité aucun nom, il a mis sur la table une éventuelle transition où l’expérience des responsables étatiques pourrait s’avérer déterminante.

Les profils qui pourraient accéder à la SSPC

L’un des noms qui ressort par sa trajectoire est Juan Mauro González Martínez, actuel secrétaire de sécurité et de paix de Guanajuato. Avant d’occuper ce poste, il a œuvré au sein de la Division antidrogue de la Policía Federal Preventiva et a assuré des responsabilités à l’Agence fédérale d’enquête. Son expérience comprend des missions d’analyse et d’enquête, en plus de sa responsabilité actuelle de diriger la politique de sécurité de l’État de Guanajuato. Il a été désigné pour diriger la dépendance durant l’administration étatique 2024-2030.

Un autre profil susceptible d’être évoqué est Luis Ángel Aguirre Rodríguez, qui a assumé la fonction de secrétaire à la sécurité publique de Chihuahua en octobre 2026. Il est titulaire d’un diplôme en criminologie et en droit, détient une maîtrise en gestion des systèmes de sécurité publique, et possède une expérience dans des institutions policières à l’échelle fédérale, étatique et municipale. Avant de devenir secrétaire d’État, il occupait le poste de sous-secrétaire de l’État-major à Chihuahua. Depuis cette fonction, il a participé au développement d’unités spécialisées comme la Fuerza Especial SWAT et le Grupo Especial de Detectives, tout en travaillant sur des capacités d’analyse tactique associées à la Plataforma Centinela.

La conversation peut aussi inclure d’autres responsables qui portent actuellement des responsabilités en matière de sécurité, tels que Pablo Vázquez Camacho, secrétaire à la sécurité citoyenne de la Ville de Mexico, et Gerardo Escamilla Vargas, responsable de la sécurité du Nuevo León. Chacun d’eux possède une expérience dans l’administration d’institutions policières et dans la coordination de stratégies étatiques. Toutefois, leurs noms n’ont pas été évoqués par García Harfuch comme de potentiels remplaçants et il n’existe pas d’information officielle les plaçant dans un processus de succession.

Pour l’instant, la perspective d’un changement à la SSPC demeure dans le domaine des hypothèses. La présidente Claudia Sheinbaum a indiqué qu’elle n’avait pas prévu de mouvements dans son cabinet et que Omar García Harfuch continue à la tête de l’agence. Toutefois, les déclarations du secrétaire à la sécurité ont laissé ouverte une interrogation sur l’avenir de l’institution et sur les profils qui pourraient prendre en charge l’une des responsabilités les plus importantes en matière de sécurité publique du pays.