Ajouter Vos Bonnes Nouvelles sur Google

Diriger de grandes entreprises, participer à des décisions stratégiques et exercer une influence dans des secteurs qui couvrent une large part de l’économie figurent parmi les caractéristiques qui distinguent les femmes les plus puissantes du monde des affaires au Mexique. Elles ne sont pas nécessairement les plus riches, mais elles occupent des postes à partir desquels elles peuvent influencer des industries entières.

Le magazine Expansión a publié son classement des 100 femmes les plus puissantes dans les affaires au Mexique en 2026, une liste qui met en évidence l’étendue de leurs parcours et le poids de leurs responsabilités entrepreneuriales. Cependant, cet article se focalise sur celles qui occupent le top 10 de la liste.

Pour établir ce classement, Expansión a analysé 347 profils et pris en compte des facteurs tels que la taille des entreprises, la position de chaque candidate, sa participation au sein des conseils d’administration et son influence au-delà de ses propres entreprises.

1. Altagracia Gómez

La première place revient à Altagracia Gómez Sierra, présidente du Grupo Promotora Empresarial de Occidente et Grupo Minsa. Son activité entrepreneuriale est liée à des secteurs tels que la production alimentaire, le transport, l’industrie et les services financiers.

En plus de diriger ces affaires familiales, Gómez est devenue une interlocutrice importante entre le secteur privé et le gouvernement fédéral. Actuellement, elle coordonne le Conseil Consultatif des Affaires de la présidente Claudia Sheinbaum, où elle participe à des discussions sur l’investissement, le développement régional et la relocalisation d’entreprises.

2. Laura Díez Barroso

En la deuxième place se situe Laura Díez Barroso Azcárraga, qui préside le Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) et siège au conseil de Santander México. Son influence s’étend à deux secteurs clés: la finance et l’infrastructure aéroportuaire.

Son parcours entrepreneurial a commencé dans le domaine de l’édition. Elle a fondé Editorial Eres en 1988 et a ensuite dirigé l’entreprise après son intégration à Editorial Televisa. Elle est également cofondatrice de LCA Capital, une firme d’investissement, et participe à divers conseils d’entreprises.

3. Silvia Dávila

La troisième place revient à Silvia Dávila Kreimerman, présidente de Danone pour l’Amérique latine et directrice générale de l’entreprise au Mexique. Sa carrière s’est principalement déroulée dans l’industrie des aliments et des boissons, avec une expérience dans des entreprises telles que McDonald’s, Procter & Gamble et Mars.

Elle a rejoint Danone en 2017 et a occupé depuis lors des responsabilités régionales et stratégiques. Sa position lui permet de participer aux décisions d’une société à présence internationale et dont les marques sont largement connues des consommateurs.

4. Paula Santilli

Paula Santilli occupe la quatrième place en tant que CEO de PepsiCo Latinoamérica, selon la liste d’Expansión. Au cours de son parcours au sein de l’entreprise, elle a dirigé des opérations sur différents marchés de la région et fut à la tête de PepsiCo México avant d’assumer des responsabilités latino-américaines.

En 2019, elle fut nommée directrice exécutive de la région, après avoir occupé des postes dans les divisions boissons et aliments. Son leadership est associé à une opération qui couvre de nombreux marchés et des milliers d’emplois.

5. María Elena Gallego Lechuga

La cinquième place va à María Elena Gallego Lechuga, présidente et directrice générale du Grupo Collectron International Management. Son entreprise propose des services à des sociétés qui souhaitent installer des opérations au Mexique, notamment dans l’industrie maquiladora.

Son parcours professionnel se distingue par le fait qu’elle a commencé dans la même société comme réceptionniste, avant d’atteindre la direction. Depuis ce poste, elle a favorisé l’arrivée de centaines d’entreprises dans le pays, liées à des activités telles que l’électronique, l’industrie aéronautique, l’automobile et les dispositifs médicaux.

6. Gina Díez Barroso

À la sixième place se trouve Gina Díez Barroso, fondatrice et présidente de Diez Holdings. Son groupe réunit des investissements et des projets dans des domaines tels que le développement immobilier, l’architecture, le design, l’éducation et le divertissement.

Parmi ses initiatives les plus connues figure CENTRO, une institution éducative spécialisée dans les disciplines créatives, ainsi que Dalia Empower, une plateforme axée sur le leadership et le développement professionnel des femmes. Son activité combine affaires et projets éducatifs et sociaux.

7. Mónica Flores Barragán

La septième place revient à Mónica Flores Barragán, présidente de ManpowerGroup pour l’Amérique Latine. De cette position, elle participe à une opération couvrant 18 pays et liée au recrutement, à l’administration et au développement des talents.

Elle est actuaria diplômée de l’Université Nationale Autonome du Mexique et a intégré ManpowerGroup en 2003. Au cours de sa carrière, elle a promu des initiatives de diversité, d’inclusion et de liaison entre les entreprises, les gouvernements et les institutions éducatives afin de répondre aux besoins du marché du travail.

8. Mónica Aspe Bernal

À la huitième place se trouve Mónica Aspe Bernal, directrice générale d’AT&T México. Son parcours combine l’expérience entrepreneuriale avec le service public et la diplomatie, car avant d’intégrer l’entreprise, elle fut ambassadrice du Mexique auprès de l’OCDE.

Elle a également occupé le poste de Secrétaire d’État adjointe aux Communications dans le gouvernement fédéral, où elle a participé à la mise en œuvre de politiques liées à la réforme des télécommunications. À la tête d’AT&T México, sa responsabilité se concentre sur un secteur clé pour la connectivité et les services numériques.

9. Claudia Jañez

Claudia Jañez occupe la neuvième position du classement. Elle est présidente exécutive de ConMéxico, organisme qui regroupe des entreprises de divers secteurs de l’industrie des biens de consommation, et participe également en tant que conseillère indépendante dans des sociétés comme América Móvil, Grupo Industrial Saltillo, IDEAL, HSBC México et la Bolsa Mexicana de Valores.

Elle compte environ 30 ans d’expérience dans des entreprises multinationales. Avant d’assumer son rôle actuel chez ConMéxico, elle présidait DuPont pour l’Amérique Latine et dirigeait le Conseil Exécutif des Entreprises Globales.

10. Tania Ortiz Mena

La décima place revient à Tania Ortiz Mena, présidente de Sempra Infrastructure. Sa carrière est liée au secteur de l’énergie, où elle a occupé divers postes pendant plus de deux décennies.

Avant de devenir présidente de l’entreprise en 2023, elle fut directrice générale d’IEnova et dirigea des domaines liés au développement de projets et aux infrastructures énergétiques. Depuis son poste actuel, elle participe à la direction des activités d’électricité propre, de réseaux énergétiques et de gaz naturel liquéfié, des activités pertinentes pour l’approvisionnement et la transition énergétique au Mexique et aux États-Unis.

Le classement d’Expansión montre que l’influence des femmes les plus puissantes du milieu des affaires du pays ne se concentre pas sur une seule industrie, mais recouvre divers secteurs clés pour l’économie mexicaine, dont les décisions ont une portée qui va bien au-delà de leurs bureaux.