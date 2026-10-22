Monterrey est l’un des grands pôles sur la carte qui a donné au Mexique ses milliardaires les plus reconnus dans le monde entier. Depuis sa capitale, Nuevo León, se sont formées d’importantes dynasties qui ont bâti des empires. Parmi elles, se distingue une qui a su transformer un héritage industriel en un géant international. Au cœur de cette histoire se trouve une femme qui, avec ses filles, a consolidé un pouvoir économique qui transcende les générations, car loin de se contenter de ce qui lui a été laissé, elles ont pris des décisions clés qui ont permis de multiplier la fortune familiale et de soutenir leur leadership dans des secteurs stratégiques. Il s’agit d’Eva Gonda Rivera et de ses filles.

Qui est Eva Gonda Rivera et sa famille ?

Eva Gonda Rivera est née à Monterrey, Nuevo León, le 17 juin 1934. Veuve d’Eugenio Garza Lagüera, qui fut président du Fomento Económico Mexicano (FEMSA), l’un des conglomérats les plus importants d’Amérique latine. À son décès en 2008, son épouse et ses quatre filles ont hérité de 50% des actions.

Junto con Eva María, Bárbara, Mariana y Paulina Garza Lagüera Gonda, controlan alrededor del 20% de las acciones de FEMSA. Las herederas también obtuvieron la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, que revolucionó el comercio minorista, y el 20% de las acciones de la compañía holandesa Heineken.

Además, cuentan con 1,000 farmacias en México, y otras 1,000 distribuidas entre Chile y Colombia. Forbes reconoció a Eva de manera consecutiva, entre 2013 y 2019, como la mujer más rica de México y la ubicó en el puesto 233 del ranking mundial en 2019. Se estima su fortuna es de 6,800 millones de dólares.

El crecimiento de FEMSA se apoyó en una estrategia de diversificación sólida. El grupo es uno de los principales embotelladores de Coca-Cola a nivel mundial, opera la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo y mantiene una participación relevante en la cervecera Heineken. Sus negocios arrojaron este último año “excelentes resultados”, indicó Forbes.

De plus, FEMSA a étendu sa présence dans des secteurs tels que l’énergie via Oxxo Gas, avec plus de 500 stations. Ces décisions ont consolidé un modèle d’affaires résilient et rentable. En outre, Eva María Garza Lagüera Gonda est mariée à José Antonio Fernández Carbajal, l’actuel président de FEMSA, ce qui renforce la continuité du contrôle familial.

La vie personnelle d’Eva Gonda Rivera

Eva Gonda a rencontré Eugenio Garza Lagüera dans les années 50, à l’Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey où tous deux avaient étudié, et que le père de lui avait fondé. De cette union naquirent cinq filles : Eva María, Bárbara, Daniela, Mariana et Paulina, toutes originaires de Nuevo León.

Le commerce le plus important de la famille “Garza Lagüera Gonda” est le magasin de détail Oxxo, selon Forbes. La chaîne compte plus de 16 000 locaux dans tout le Mexique et ouvre une unité toutes les huit heures. Cela dit, Eva Gonda Rivera a un profil réservé, éloigné de l’exposition médiatique, mais avec une influence déterminante.