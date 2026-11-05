Les grandes fortunes entrepreneuriales du Mexique ne reposent pas uniquement sur des hommes qui ont bâti des entreprises multimillionnaires, mais aussi sur des familles qui ont accompagné leur essor sur plusieurs générations. Dans certains cas, les petits-enfants commencent déjà à occuper des places dans les affaires; dans d’autres, leurs noms et activités restent loin de la vie publique.

L’un des exemples les plus visibles est celui du magnat Carlos Slim Helú, considéré comme l’homme le plus riche du Mexique. L’entrepreneur compte plus de 20 petits-enfants, dont plusieurs ont commencé à s’impliquer dans les entreprises du groupe familial, tandis que d’autres ont choisi des parcours professionnels différents.

Les petits-enfants de Carlos Slim

Parmi les membres de la troisième génération se distingue Vanessa Hajj Slim, fille de Vanessa Slim Domit et Daniel Hajj Aboumrad, directeur général d’América Móvil. Elle est ingénieure industrielle diplômée de l’Université Anáhuac et fait partie des conseils d’administration d’América Móvil et du Groupe Carso.

Figure également Daniel Hajj Slim, frère de Vanessa, qui a participé à la structure de Sitios Latinoamérica et a mené sa carrière dans le secteur des télécommunications. Rodrigo Hajj Slim, autre de ses frères, a occupé des responsabilités de direction dans le domaine commercial, notamment chez Sanborns et Sears.

D’autre part, Diego Slim Aramburú, fils de Patrick Slim Domit, a participé au conseil d’administration de Minera Frisco. Son passage dans cet organe s’est terminé en 2022, selon les informations de l’entreprise.

En la rama familiar de Johanna Slim Domit y Arturo Elías Ayub también destaca Arturo Elías Slim, quien ha desarrollado proyectos relacionados con el comercio electrónico y la tecnología, después de dirigir plataformas digitales vinculadas con el grupo.

No todos han seguido la ruta empresarial. Antonio Slim Serrano, por ejemplo, ha desarrollado una carrera musical, mientras que otros integrantes de la familia han optado por actividades culturales y profesionales alejadas de los puestos directivos.

¿Quiénes son los nietos de Ricardo Salinas Pliego?

En el caso de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, la información pública se ha concentrado principalmente en sus seis hijos: Ninfa, Benjamín y Hugo Salinas Sada, así como Ricardo Emilio, Cristóbal y Mariano Salinas Medina.

El magnate tiene nietos a través de su hija Ninfa Salinas, quien estuvo casada con el empresario Rodrigo Ripstein. Fruto de ese matrimonio nacieron dos niñas y un niño, quienes al ser menores de edad todavía se encuentran muy lejos del ojo público.

La familia de Germán Larrea mantiene su privacidad

Una situación todavía más reservada ocurre con Germán Larrea, presidente de Grupo México y uno de los empresarios más ricos del país.

A diferencia de Slim y Salinas Pliego, Larrea mantiene su vida personal fuera de los medios. La información disponible sobre su esposa, hijos y otros familiares es limitada, por lo que tampoco hay datos confirmados sobre quiénes son sus nietos.

De esta manera, las nietas y nietos de los grandes empresarios de México tienen diversos niveles de exposición. Mientras algunos descendientes de Carlos Slim ya participan en compañías estratégicas, en otras familias la identidad y las actividades de sus integrantes permanecen en el ámbito privado.