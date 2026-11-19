Au début de l’année, la revue américaine spécialisée dans les questions financières, Forbes, a publié la liste des personnes les plus riches du monde, remettant le Mexique sur le radar mondial. Le classement a confirmé la présence de 22 multimillionnaires mexicains, et a mis en lumière l’essor du pouvoir économique féminin dans divers environnements.

Bien que la plupart des noms figurant sur la liste appartiennent à des hommes d’affaires comme Carlos Slim, les femmes les plus riches du Mexique ont réussi à s’imposer avec des fortunes multimillionnaires et une influence croissante dans des secteurs clés tels que les boissons, les investissements et la distribution d’aliments et de boissons gazeuses, grâce à des patrimoines puissants issus de leur effort et de leurs mouvements intelligents.

À cet égard, les femmes entrepreneures les plus fortunées sont María Asunción Aramburuzabala, Cynthia Helena Grossman Fleishman et Karen Virginia Beckmann Legorreta, qui possèdent certaines des plus grandes fortunes du Mexique, et qui dirigent ou participent dans des entreprises opérant à l’échelle internationale.

Qui sont les trois femmes les plus riches du Mexique ?

L’entrepreneure María Asunción Aramburuzabala est considérée comme la femme la plus riche du Mexique et l’une des figures les plus influentes du monde des affaires du pays. Aujourd’hui, on estime que sa fortune se situe entre 9,0 et 9,3 milliards de dollars, ce qui la place également parmi les dix personnes les plus riches du pays.

Elle a hérité de la participation de son père dans le Grupo Modelo, le géant de la bière, alors qu’elle n’avait que 32 ans. Son grand-père a cofonda l’entreprise en 1925 à Mexico. En 2013, le conglomérat a été vendu à Anheuser-Busch pour 20 milliards de dollars, une opération clé dans l’histoire économique mexicaine.

De plus, elle a occupé le poste de PDG de la société d’investissement Tresalia Capital depuis 1996, en investissant dans des entreprises comme Tory Burch et Casper, étendant ainsi son influence sur les marchés mondiaux. En ce qui concerne le classement mondial du palmarès des milliardaires du magazine, elle figure à la 329e place.

La deuxième place revient à Cynthia Helena Grossman Fleishman, qui possède un patrimoine estimé à 1,9 milliard de dollars. À l’échelle mondiale, elle se situe à la 1 850e place. En 1964, son père, Burton Grossman, a fondé le Grupo Continental, une entreprise productrice et distributrice de boissons.

En 2011, Grupo Continental s’est fusionné avec Embotelladoras Arca pour créer Arca Continental, le deuxième embouteilleur de Coca‑Cola en Amérique Latine. Avec son frère Bruce, Cynthia détient environ 10% des actions de la société. Aujourd’hui, Arca Continental compte plus de 45 usines et 345 centres de distribution.

La troisième place revient à Karen Virginia Beckmann Legorreta, avec une fortune estimée à 1,3 milliard de dollars, selon les calculs de Forbes. En 2019, elle a hérité d’une participation d’environ 36% dans Becle SAB, entreprise fabricante de tequila José Cuervo, de son père, Juan Francisco Beckmann Vidal.

Elle est actuellement membre du conseil d’administration de Becle, entreprise qui détient le contrôle familial de la marque de tequila la plus connue au monde, et son frère, Juan Domingo Beckmann Legorreta, en est le directeur général. À l’échelle internationale, elle se situe à la 2 479e place.

L’entreprise est contrôlée par la famille depuis plus de 250 ans, et dispose de distilleries et d’installations d’embouteillage au Mexique, aux États-Unis et en Irlande du Nord, ce qui renforce sa présence internationale et explique la croissance constante du patrimoine de l’entrepreneure.