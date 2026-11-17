Le 2 novembre, le Mexique s’arrête pour se souvenir des fidèles défunts, une tradition qui mêle des racines préhispaniques et un héritage catholique, et qui, depuis 2008, est reconnue comme Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

C’est une célébration où la vie et la mort coexistent, et où le souvenir devient un motif de rencontre. Cette année, la communauté de Quilá a une fois de plus démontré que cet héritage est plus vivant que jamais.

Maintenir la tradition

Le cimetière de la communauté s’est rempli de couleur. Des fleurs, des couronnes, des photographies et de petits détails ornaient les tombes, qui sont devenues des espaces de rencontre entre générations.

Les familles se sont réunies pour préparer et accompagner leurs proches, dans un environnement où la nostalgie et l’affection se mêlaient à la joie de se retrouver.

Chaque tombe raconte une histoire différente, et chaque fleur déposée est une façon de dire que ceux qui ne sont plus là restent toujours une partie de la famille. Des familles au grand complet sont revenues, comme elles le font année après année, pour se souvenir, visiter et accompagner ceux qui ont pris le chemin devant nous.

Les photographies, les couronnes et les fleurs sont ainsi devenues le langage par lequel les Quilais échangent avec leur passé.

Se souvenir, c’est revivre

Plus qu’un acte de se souvenir des êtres chers, le Día de Muertos est une démonstration d’unité et de fierté. Grands-parents, parents et enfants partagent ainsi un même ressenti, et dans cette rencontre se transmettent des valeurs, des anecdotes et des coutumes qui donnent à la communauté son identité.

Les Quilais enseignent aux enfants et aux jeunes que se souvenir est une façon d’aimer, et que les coutumes se maintiennent lorsqu’elles se partagent en famille.

Parce que tant qu’il y aura quelqu’un pour les rappeler, les histoires et l’amour de ceux qui sont partis resteront présents. À Quilá, cette mémoire a un visage, des fleurs et un engagement qui se renouvelle chaque année, de génération en génération, afin que la tradition ne s’éteigne pas.