Renault actualise l’un de ses modèles électriques : le Renault 4 E-Tech. Cette voiture bénéficie de changements sur le plan mécanique avec une autonomie accrue (jusqu’à 415 kilomètres). Elle inaugure également une édition spéciale baptisée Roland Garros, qui rend hommage au monde du tennis. Déjà commercialisée en Europe, elle se positionne comme une alternative concrète au R5.

Combien coûte le Renault 4 E-Tech ?

Le Renault 4 E-Tech débute en Europe à 22 200 euros (environ 457 143 pesos mexicains), un prix qui le place juste au-dessus du Renault 5 E-Tech, dont il adopte la plate-forme AmpR Small. La différence s’explique par une carrosserie plus haute, un porte-à-faux arrière plus vertical et une capacité de chargement accrue.

Le R4 mesure 4,14 mètres, soit plus long que le R5. Cette distance supplémentaire se traduit par 420 litres de coffre, un atout pour ceux qui recherchent un SUV électrique urbain avec suffisamment d’espace pour les bagages sans changer de segment. Ainsi, l’écart de prix entre versions équivalentes avoisine les 1 000 euros, selon le niveau d’équipement.

Caractéristiques du Renault 4 E-Tech

Deux configurations sont proposées. La version d’entrée de gamme développe environ 120 CV et une batterie de 40 kWh, avec une autonomie WLTP d’environ 300 kilomètres. La variante la plus puissante atteint 150 CV et est équipée d’une batterie de 52 kWh, ce qui homologue environ 400 kilomètres.

La charge rapide en courant continu peut atteindre jusqu’à 100 kW sur la batterie grande, ce qui permet de passer de 10 à 80% en un peu plus d’une demi-heure. En courant alternatif, la charge domestique demeure une option naturelle pour le quotidien. Les deux versions obtiennent l’étiquette Zéro Émission.

À l’extérieur, il présente des détails spécifiques tels qu’une moulure argentée sur l’aile avant avec l’emblème Roland-Garros, des jantes en alliage diamanté noires de 18 pouces (46 cm) avec une finition vernie fumée et un entourage central en Marron Terre Cuite, ainsi que des touches décoratives en Marron Terre Cuite sur les pare-chocs avant et arrière.

À l’intérieur, on distingue des emblèmes spécifiques, des inserts assortis et des garnitures au look métallique qui confèrent une allure élégante. Les sièges présentent une sellerie gris clair fabriquée à partir de matériaux recyclés dont le motif rappelle les vêtements sportifs.

En matière d’équipement, il est équipé d’une caméra de recul haute définition, d’une fonction de pré-conditionnement manuel de la batterie, d’un nouvel assistant d’éco-conduite, d’un assistant d’arrêt d’urgence, d’un nouveau chargeur sans fil et d’un système d’appel d’urgence eCall amélioré compatible 5G et 4G.

Le Renault 4 E-Tech arrivera-t-il au Mexique ?

Renault n’a pas annoncé l’arrivée du Renault 4 E-Tech au Mexique, tout comme celle du R5. Cependant, Iván Ramírez, directeur du marketing chez Renault Mexique, a tenu quelques propos lors d’un entretien avec El Financiero qui laissent envisager que le “zapatito” pourrait revenir, en tant que modèle ayant une histoire dans le pays.

Ramírez a expliqué que Renault est très international et que l’une de ses forces est le partage du portefeuille entre marchés, recherchant constamment des plateformes du catalogue mondial susceptibles de s’adapter au Mexique. « Je ne te confirme rien pour le moment, mais nous allons voir ce que nous pouvons faire ».