Un coco bien frais, un peu de chile et les ingrédients choisis selon les goûts transforment ce stand, situé en face de la zone des Urgences de l’IMSS à Navolato, en une halte pour ceux qui cherchent à se rafraîchir ou à satisfaire leur envie.

Là se tient Luis Roberto Castro Palomares, qui s’occupe de ses clients et prépare diverses options à base de coco.

Sur son stand, il propose coco naturel, coco loco et coco avec mariscos. Il extrait aussi l’eau de coco pour la vendre séparément, une option recherchée par certains clients lorsqu’ils veulent boire une boisson fraîche au cours de la journée.

L’histoire derrière le stand de cocos

Roberto tiene 46 años et est venu à cette activité parce qu’il avait besoin de trouver d’autres façons de travailler. Sa profession est la construction, mais le manque de commandes liées à la situation sécuritaire à Sinaloa l’a amené à chercher des alternatives pour maintenir ses revenus.

Avant de vendre cocos, il a commencé avec des aguas frescas et des tamales. Puis il a décidé de revenir à un produit qu’il connaissait déjà, ayant travaillé avec des cocos à San Pedro et ayant aussi eu une marisquería.

Une journée dans la vie de Roberto

Sa journée commence à 8h30 du matin et se termine à 18h. Les cocos arrivent de Culiacán ou il les obtient auprès de fournisseurs de la région. Roberto s’efforce d’avoir des produits de bonne qualité pour servir ceux qui s’approchent de son stand.

Pendant qu’il prépare chaque commande, il continue de penser à comment élargir son offre. La vente de cocos lui a permis de rester actif en une saison où le travail dans la construction est rare.

Pour l’instant, ceux qui passent devant le IMSS de Navolato peuvent le trouver derrière son stand, prêt à ouvrir un coco et à le préparer selon le goût.