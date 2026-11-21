Depuis Villa Juárez, Navolato, jusqu’à Aracaju, au Brésil, des milliers de kilomètres les séparent, mais pour Romina Valdez Tortoledo, aucun obstacle n’a pu l’empêcher de réaliser l’un de ses grands rêves : représenter le Mexique lors d’une compétition internationale et rentrer chez elle avec deux médailles d’or.

Âgée de seulement 12 ans et pratiquant la gymnastique depuis trois ans, la jeune fille est devenue une source de fierté pour sa famille et sa communauté, après avoir décroché la première place dans les épreuves de Trio Jeunes et Aerodance Jeunes lors du Championnat Panaméricain de Gymnastique Aérobique 2026, qui s’est tenu du 12 au 15 novembre au Brésil.

Romina fait partie de l’École de Gymnastique des Aigles de l’Université Autonome de Sinaloa (UAS), où elle s’entraîne sous la direction d’Anagallis Peña Beltrán. Sa qualification au concours continental est venue après s’être démarquée lors du Championnat National Officiel, organisé à Tepic, Nayarit, aux côtés de ses camarades universitaires Nathalia García et Bryan Medina.

Romina Valdez se distingue lors du Championnat Panaméricain du Brésil 2026

Dans la catégorie Youth, de 12 à 14 ans, elle a participé dans les disciplines individuelle féminine, trio, groupe et aerodance, en formant une équipe avec des gymnastes de Culiacán et d’autres membres du Club Borregos.

Derrière les deux médailles, il y a des heures d’entraînement, des sacrifices et un travail d’équipe. Pour préparer la routine du trio, Romina et ses camarades ont consacré environ cinq mois à peaufiner leurs mouvements et leur coordination.

Le voyage au Brésil a représenté sa première expérience internationale de cette envergure. Les longues heures de vol, le décalage horaire, la nourriture et les coutumes différentes faisaient partie d’une aventure que Romina a vécue avec enthousiasme.

«Je me sentais heureuse et nerveuse, mais confiante car c’était mon premier Panaméricain. Je me sentais sûre», a-t-elle confié à Tus Buenas Noticias en se remémorant les moments précédant sa participation.



Une fois sur le territoire brésilien, la délégation a effectué des entraînements officiels avant la compétition. Au moment de monter sur scène, Romina a trouvé dans la préparation et la confiance en ses coéquipières la force nécessaire pour exécuter ses routines.

Le résultat fut mémorable: première place dans le Trio Jeunes et première place dans l’Aerodanse Jeunes.

Un des moments les plus mémorables restait gravé lors de la cérémonie de remise des prix, lorsque l’ont entendu l’Hymne National Mexicain tandis que le drapeau tricolore accompagnait la remise des distinctions aux championnes.

«Je me suis sentie heureuse et fière de moi-même, mes camarades et moi avons pleuré d’émotion lorsque nous avons su les résultats», a-t-elle confié en se remémorant l’émotion de la victoire.



La délégation mexicaine a conclu sa participation avec quatre médailles d’or: les deux obtenues dans les épreuves junior auxquelles Romina a participé, ainsi que l’Individuel Masculin Senior, avec Mario Alberto Nava, et le Par Mixte Junior, avec Estrella Senovio et Iker Valdés.

L’effort familial derrière le succès de Romina en gymnastique

Pour Yeimi Yojari Tortoledo Sanoval, la mère de Romina, accompagner sa fille dans cette aventure fut l’une des expériences les plus émouvantes de sa vie.

«J’ai ressenti beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Franchement, entendre l’Hymne national mexicain et voir ma fille prête à concourir là-bas a été le plus beau moment», a-t-elle raconté lors d’une interview.



La mère a souligné que sa fille ne pratique la gymnastique que depuis trois ans et que ce Panamericano était son premier, ce qui fait que revenir avec deux médailles d’or représente un accomplissement extraordinaire.

Derrière sa participation internationale se cache une histoire de sacrifices familiaux. Pour que Romina puisse se préparer, sa mère vit presque constamment avec elle à Culiacán, où elle l’emmène presque tous les jours pour s’entraîner dans les installations de l’UAS, même pendant les week-ends.

Des journées pouvant aller jusqu’à six heures d’entraînement, réparties entre le matin et l’après-midi, en plus de ses responsabilités scolaires. Romina étudie à l’Ecole Secondaire Technique n°51 de Villa Juárez, Navolato.

Les efforts familiaux pour atteindre le Brésil

Le chemin vers le Panaméricain a également nécessité un important effort financier. Bien que les jeunes aient sollicité le soutien de diverses institutions pour couvrir les frais du voyage, l’appui reçu du Gouvernement de l’État a été destiné au paiement des inscriptions, tandis que les parents ont pris en charge le reste des coûts.

À cela s’est ajoutée l’entreprise Dron Show, qui a fait don de 50 casquettes pour organiser une tombola et réunir des fonds au bénéfice des participantes.

Pour Yeimi, l’accompagnement de sa fille signifie bien plus que la mener à l’entraînement ou d’être présente lors des compétitions; cela représente croire en ses capacités et l’aider à construire des opportunités pour atteindre ses objectifs.

«Pour avoir du talent, l’âge n’a pas d’importance, mais l’envie de s’en sortir» est l’un des conseils qu’elle partage avec sa fille et qu’elle a également entendu de son père.



Romina Valdez rêve du Mondial de Gymnastique en Égypte 2028

Le retour à la maison a revêtu une signification particulière. Après cette expérience internationale, Romina a retrouvé sa famille qui l’attendait avec une célébration préparée pour récompenser ses deux médailles d’or.

À l’aéroport, les concurrentes ont été accueillies par une bannière de félicitations, tandis qu’à Villa Juárez, leurs proches ont organisé une réception chez sa grand-mère, avec de la nourriture, des fleurs et des décorations pour célébrer la championne.

Les félicitations sont aussi venues via les réseaux sociaux, où amis, connaissances et habitants de la communauté ont exprimé leur fierté pour le résultat de la jeune gymnaste.

Pendant son séjour au Brésil, Romina a également visité des lieux emblématiques tels que le Cristo Redentor, le Pain de Sucre, les escaliers de Selarón, le stade Maracanã et les plages de Rio de Janeiro.

Avec deux médailles d’or lors de sa première participation panaméricaine, Romina est claire sur le fait qu’elle veut continuer à se préparer et atteindre de nouveaux horizons internationaux.

Son prochain grand objectif est d’atteindre le Championnat du Monde de Gymnastique Aérobique prévu pour 2028 en Égypte, une compétition pour laquelle elle devra continuer à s’entraîner et chercher sa qualification.

Consciente qu’elle a encore un long chemin à parcourir, la jeune fille adresse un message aux autres enfants et jeunes de sa communauté qui partagent aussi des rêves sportifs.

«N’abandonnez jamais vos rêves, car tout peut être accompli. Il n’est jamais tard et vouloir, c’est pouvoir», a-t-elle confié.



Ainsi, depuis Villa Juárez, Navolato, Romina Valdez Tortoledo démontre que l’âge n’est pas une barrière lorsque persévérance, discipline et détermination vont de pair.

Son histoire a commencé par des entraînements dans le gymnase de l’Université autonome de Sinaloa et aujourd’hui elle détient déjà deux médailles d’or panaméricaines. Maintenant, avec le soutien de sa famille et les regards tournés vers l’Égypte, la jeune championne sait que le prochain rêve peut aussi devenir réalité.