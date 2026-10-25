Dans un terrain qui était autrefois en friche, Roxana Ramos Ávalos a petit à petit mis sur pied un espace pour vendre de la birria à Mazatlán.

Elle l’a fait avec effort, avec le soutien de sa famille et avec une recette qu’elle a apprise de sa mère, Doña Teresita. Aujourd’hui, Birria Teresita est sa manière d’honorer sa mère et, en même temps, une source de revenus pour plusieurs générations de sa famille.

Roxana est entrepreneure depuis huit ans. Avant elle a tenté de vendre des tortas ahogadas dans le quartier Juárez, mais l’entreprise n’a pas eu suffisamment de demande pour couvrir les dépenses.

Ensuite, une de ses filles lui a parlé d’un petit espace à Pradera Dorada, à Mazatlán, où elle pouvait s’installer. Le terrain était en location et nécessitait des améliorations, mais Roxana a décidé de commencer.

La idea de vender birria había sido de su mamá, quien disfrutaba cocinarla para la familia y soñaba con tener un negocio propio. Pendant sa maladie, elle disait à Roxana: “Hija, pide que yo me levante para iniciar un negocio”. Doña Teresita falleció sin poder cumplir ese deseo. Tiempo después, Roxana decidió hacerlo realidad.

“A mí no me llamaba la atención, pero cuando ella ya no estaba, yo decidí ponerme a vender birria para honrarla”, cuenta.



La receta sigue siendo la de su mamá. Roxana aprendió observándola cocinar et, bien que au début elle n’avait pas d’expérience dans le milieu, elle s’est lancée à proposer ses plats. Un cousin l’a soutenue financièrement pour démarrer; il est déjà décédé, mais son aide fait partie des souvenirs avec lesquels Roxana a construit ce projet.

Une recette familiale qui a trouvé sa place

Birria Teresita comenzó con birria, tacos suaves y dorados con queso. Con el tiempo, Roxana sumó quesabirrias con tortillas de harina y tacos de chicharrón. Los tacos dorados son de los más solicitados, mientras que los fines de semana muchas personas compran medios litros o litros de birria.

La préparation requiere du temps et du soin. Roxana cocina desde la tarde anterior et laisse la birria à feu doux pendant toute la nuit pour qu’elle devienne tendre et absorbe les saveurs.

A las 6:30 de la mañana comienza a preparar todo para abrir a las siete. La venta continúa hasta la una y media o dos de la tarde; los martes descansa.

El crecimiento del negocio también se refleja en el espacio. Cuando llegó, el terreno no tenía piso ni instalaciones adecuadas. Roxana fue acondicionándolo poco a poco. Al principio, unas lonas protegían del sol, pero con la lluvia el agua se acumulaba y el lugar se mojaba. Aun así, los clientes seguían regresando.

“Dios bendiga a toda esa gente que nunca me ha dejado; son los que me han dado mi sustento”, dice conmovida en entrevista con Tus Buenas Noticias.



Une tempête est arrivée à emporter les toiles et une partie de ce qui avait été installé. Roxana a dû recommencer, mais n’a pas abandonné le projet.

« Todo se vuelve a levantar », affirme. La confiance de ses clients et les recommandations ont été importantes pour que Birria Teresita continue d’avancer.

Rester active pour soutenir sa famille

Le entrepreneuriat est aussi né d’un besoin. Roxana est mère célibataire et a trois enfants. Après avoir subi une fracture à la cheville, au tibia et au péroné, elle a passé un an en fauteuil roulant. Les conséquences de la blessure ont rendu difficile un retour au travail ailleurs, c’est pourquoi elle a cherché une manière personnelle de gagner sa vie.

À ses 53 ans, elle vit avec une arthrite rhumatoïde et une usure de l’os du pied gauche après un accident qui lui a provoqué plusieurs fractures. Marcher et rester debout lui causent de la douleur, et elle envisage de consulter un médecin pour savoir si de nouvelles chirurgies sont nécessaires. Malgré ces difficultés, elle reste à la tête de la cuisine avec l’aide de sa belle-fille, l’un de ses fils et une employée.

« Cela me gêne beaucoup, mais je suis là », explique-t-elle. Sa famille participe au quotidien du commerce, qui lui permet aussi de soutenir ses petits-enfants. Roxana a dix petits-enfants et une arrière-petite-fille, et elle souhaite continuer à contribuer au bien-être de tous.

Depuis qu’elle vit dans la maison qu’elle loue à côté du stand, le travail est devenu plus facile. Avant, elle devait transporter quotidiennement les fournitures depuis le quartier Flores Magón, où elle vivait avec son père. Désormais, elle peut préparer la birria près du lieu de vente et mieux organiser ses journées.

L’espace, cependant, reste loué et Roxana sait qu’on pourrait lui demander de le quitter. Si cela arrivait, elle cherchera un autre endroit dans la même zone: là elle a constitué une clientèle qui l’accompagne depuis des années.

« Yo le pido a Dios que me dé licencia et, primero, que me dé salud para seguir adelante y seguir apoyando a la familia », dice.



Birria Teresita est bien plus qu’un stand de nourriture: c’est la continuation d’un rêve familial et le fruit de la persévérance de Roxana. Chaque journée, de la préparation nocturne jusqu’aux dernières commandes de la journée, maintient vivante la recette de doña Teresita et le dessein avec lequel sa fille a décidé d’entreprendre : travailler, s’en sortir et prendre soin des siens.