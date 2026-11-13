L’attaquant uruguayen Federico Viñas est le meilleur buteur du Toluca lors du Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, et à ce jour il totalise 8 buts à son compteur. C’est pourquoi nous vous expliquons: combien est-il payé ?

Federico Sebastián Viñas Barboza est le nom complet du joueur de 28 ans, né à Montevideo, en Uruguay, qui a fait ses débuts le 2 août de cette année avec Toluca, après avoir signé un contrat multimillionnaire avec les Diablos pour une durée de 4 ans.

Salaire de l’attaquant Federico Viñas à Toluca

L’attaquant uruguayen perçoit un salaire hebdomadaire d’environ 352 000 pesos avec l’équipe, ce qui se traduit annuellement par environ 18,3 millions de pesos, selon les informations fournies par Salary Sport.

L’actuel meilleur buteur des Diablos a une valeur marchande estimée à 8 millions d’euros, soit environ 164,5 millions de pesos, selon les données publiées par Transfermarkt.

Federico Viñas au Torneo d’Apertura a ce jour a marqué 8 buts avec Toluca, ce qui le place à la cinquième place du classement général des buteurs, à égalité avec Óscar Estupiñán du FC Juárez. Il reste encore une journée de la phase régulière, ce qui pourrait lui permettre d’ajouter d’autres réalisations.

Antécédents de Federico Viñas en tant que footballeur

Le attaquant, bien qu’il n’ait que 28 ans, a évolué dans plusieurs clubs, dont la plupart au Mexique, où il s’est distingué par son sens du but et son jeu de tête, et il est sorti des filières du Liverpool de Montevideo.

Juventud de las Piedras en Uruguay (2018–2019)

América (2019–2023)

León (2023–2024)

Real Oviedo (2024–2026)

Toluca à partir du second semestre de 2026.

Les qualités de Federico Viñas lui ont valu d’être à plusieurs reprises appelé en sélection Uruguayenne, avec laquelle il a disputé la Coupe du Monde 2026. Il convient de mentionner qu’il n’avait jamais imaginé représenter son pays, et qu’à un moment donné il a même mis sa carrière de footballer entre parenthèses et travaillé comme livreur de saucisses avec un ami de son père.