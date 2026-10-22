Après des années sans un grand salon automobile, le Mexique retrouve le sien. México Motor Show se tiendra les 14 et 15 novembre 2026 au Centre de Congrès de Querétaro, avec Lamborghini, Aston Martin, Porsche et d’autres marques en exposition, des motos, des tractocamions et même des avions privés sous le même toit.

Avec des billets à partir de 555 pesos et une affluence estimée d’environ 10 000 personnes, la première édition vise quelque chose d’ambitieux : redonner au public l’expérience de parcourir, comparer et voir de près les véhicules que l’on connaît habituellement seulement sur Internet.

Pourquoi le Mexique avait-il besoin de retrouver un salon automobile

Pendant des décennies, les salons automobiles ont été la vitrine où les marques présentent leurs nouveautés et où tout passionné pouvait s’asseoir dans une voiture de luxe ou comparer des modèles en une seule après-midi.

Avec la pandémie, une grande partie d’entre eux ont disparu et leurs présentations se sont déplacées vers des diffusions en ligne et des événements privés.

Au Mexique, le déclin avait commencé bien avant. Fercho Urquiza, créateur de contenu automobile et membre de l’équipe organisatrice, rappelle ainsi : « dans le pays, les salons automobiles n’étaient plus organisés bien avant le confinement« .

De là naît México Motor Show, un projet sur lequel son équipe travaille depuis plusieurs années avec un objectif concret : faire revivre ce type d’expositions au Mexique.

Le México Motor Show démarre à Querétaro, mais veut parcourir le pays

Pour cette première édition, le lieu sera Querétaro, même si l’idée est que l’événement rayonne sur l’ensemble du territoire. Dans les années à venir, il pourrait arriver à Mexico, Puebla, Guadalajara ou Monterrey, ou bien rester quelques éditions dans une ville fixe.

Quoi qu’il en soit, l’intention est d’en faire un rendez-vous annuel. « C’est le fruit de plusieurs années de travail d’une grande équipe. Pour moi, c’est un véritable honneur de voir tant de marques et de personnes avoir cru en ce projet qui, dès à présent, se tiendra chaque année« , déclare Fercho Urquiza.

Sur le plan du marché, choisir Querétaro comme point de départ est logique. Entre janvier et juillet 2026, l’État s’est classé huitième au niveau national pour les ventes d’hybrides, hybrides rechargeables et véhicules électriques, avec 3 269 unités, et son secteur automobile soutient plus de 70 000 emplois.

Qu’est-ce qui rend México Motor Show différent

À la différence d’autres expositions, l’enjeu majeur réside dans la mixité. Au Mexique, il existe des événements dédiés aux motos sans voitures et des événements dédiés aux voitures sans motos ; celui-ci réunit les deux univers et ajoute d’autres véhicules motorisés, des camions jusqu’aux avions.

Dans le domaine de l’aviation, Cirrus, constructeur américain d’aéronefs privés, est connu pour ses avions légers et pour le Vision Jet, un jet privé monomoteur. Pour le visiteur moyen, c’est l’opportunité de voir de près quelque chose qui vit habituellement dans des hangars privés.

Exhibitions de voitures exotiques et classiques au México Motor Show

En dehors des stands des marques, le programme comprend des expositions conçues uniquement comme spectacle : une exposition de voitures exotiques — des modèles de luxe et haute performance difficiles à voir dans la rue — et une autre consacrée aux voitures classiques et sportives. Aucune de ces expositions ne dépend d’un constructeur; leur objectif est que le public profite de pièces qui sortent rarement d’un garage.

Sur l’esplanade extérieure, existera un burn yard, un cercle délimité pour des démonstrations de conduite à la Las Vegas. Là, il y aura des burnouts — la voiture tourne sur place en produisant de la fumée —, des dérapages et des drift, une technique où le pilote maintient le véhicule de côté, de façon contrôlée, le long d’une courbe.

Marques confirmées au México Motor Show

Pour l’instant, la liste des marques automobiles présentes associe luxe, sportivité et volume :

Alfa Romeo

Aston Martin

BYD

Chevrolet

Dodge

GWM

Jeep

Lamborghini

Leapmotor

Lynk & Co

Mazda

Mercedes-Benz

Morgan

Peugeot

Porsche

Subaru

VUHL

Zeekr

Dans le secteur des motos, Triumph, Harley-Davidson, Indian et Polaris sont déjà confirmées, aux côtés d’autres noms importants du segment. À ces marques s’ajoutent des acteurs de l’écosystème automobile tels que Michelin et Air Design, spécialiste des accessoires aérodynamiques. Sur le compte Instagram officiel de l’événement, la liste complète est régulièrement mise à jour.

Pour ceux qui cherchent des nouveautés, plusieurs révélations sont prévues. Porsche lèvera le voile sur quelques modèles et Chevrolet aussi; pour l’instant, aucune des marques n’a dévoilé de quels véhicules il s’agit.

Invités : 40 créateurs de contenu

Du côté divertissement, l’événement comptera environ 40 créateurs de contenu qui assureront la diffusion durant les deux jours. Parmi les noms confirmés figurent :

Juca

Martín Vaca, de Mexicánicos

Kenji Nakamura

Vlad Russo

ExoticsCUU

Fercho Urquiza

Pour le public, cela se traduit par la possibilité de rencontrer en personne des personnalités disposant d’audiences importantes sur les réseaux et qui présentent des voitures hors du commun.

Billets pour México Motor Show : tarifs et lequel choisir

En matière de tarifs, l’organisation propose deux options, toutes deux en vente sur eticket.mx :

Entrée générale adulte : 555 pesos, accès à toutes les expositions pour une journée

Forfait 2 jours : 800 pesos, avec admission les samedi 14 et dimanche 15 novembre

En pratique, le forfait représente le meilleur investissement pour ceux qui souhaitent faire les deux jours. Acheter deux billets simples pour deux jours reviendrait à 1 110 pesos; avec le forfait, le deuxième jour coûte seulement 245 pesos supplémentaires. Vu par jour, chaque journée revient à 400 pesos, soit une économie d’environ 28 % par rapport à l’entrée générale.

Dates, horaires et localisation de México Motor Show

Dates : samedi 14 et dimanche 15 novembre 2026

Horaires : de 9h00 à 19h00

Site : Centre des Congrès de Querétaro, Paseo de las Artes 1531, Santiago de Querétaro, 76090

Affluence attendue : environ 10 000 personnes

Organisateur : productrice Leaving Dust

Avant d’ouvrir au public, l’événement réservera le vendredi 13 novembre, de 14h00 à 19h00, pour les médias. Fercho Urquiza compare ce format à celui des salons internationaux qui recevaient la presse quelques jours avant l’ouverture au grand public.

Un premier pas pour reprendre une tradition

À l’échelle nationale, México Motor Show arrive à un moment où l’achat d’une voiture se décide de plus en plus devant un écran. Pouvoir voir en personne un Lamborghini, une moto Triumph et un jet privé en un seul parcours est exactement le type d’expérience qu’aucune vidéo ne peut remplacer.

Si la première édition atteint l’objectif de 10 000 visiteurs, Querétaro pourrait devenir le point de départ d’un salon que le pays n’avait pas connu depuis des années.