Lorsque Samuel Sánchez entend qu’une urgence doit être prise en charge, il sait que chaque minute compte. À 19 ans, il conduit une ambulance de la Croix-Rouge à Altata, une responsabilité qu’il a acceptée après s’être préparé à intervenir lors des urgences et à transporter les patients en sécurité.

Son histoire avec l’institution a commencé bien avant de prendre le volant. Depuis l’enfance, il rêvait de faire partie de la Croix-Rouge. On l’attirait par les ambulances et il s’imaginait un jour venir en aide à ceux qui avaient besoin de soins médicaux.

À 16 ans, il trouva l’opportunité de s’approcher de ce rêve en rejoignant le domaine de la Jeunesse. Là, il participa à des actions humanitaires, comme la distribution de denrées à des familles dans le besoin, et à des activités visant à enseigner à la population les règles de sécurité routière.

Poco a poco, su interés creció hasta decidirse por la preparación como técnico en urgencias médicas.

Aujourd’hui, il est secouriste et opérateur d’ambulance. Bien que sa fonction principale soit de conduire, il dispose également d’une formation de paramédic.

L’importance des soins médicaux à Altata

À Altata, son travail revêt une signification particulière. Le village est éloigné des services médicaux, ce qui peut nécessiter le transfert d’une personne vers Navolato pour recevoir les soins et passer les examens nécessaires.

Samuel se rappelle le cas d’un homme sans domicile fixe qui présentait une intoxication. Pendant les soins, l’équipe lui a fourni de l’oxygène et les soins nécessaires pour le transporter vers un centre médical. Pour lui, des expériences comme celles-ci confirment l’importance d’être prêt à agir lorsque quelqu’un a besoin d’aide.

Conduire une ambulance exige aussi concentration et responsabilité. Samuel a suivi le Cours d’Opérateur de Véhicules d’Urgence, dans lequel il a appris des techniques pour gérer des situations d’urgence.

À chaque sortie, il doit rester attentif à la circulation, aux nids-de-poule, aux dos d’âne et aux véhicules qui ne savent pas toujours comment réagir en entendant les sirènes. Il doit aussi veiller à ce que le transfert soit sûr pour le patient et pour ses collègues paramédicaux, qui voyagent à l’arrière en prodiguant les soins.

Des moments qui marquent le travail d’un secouriste

Parmi les moments qu’il garde précieusement, il y a les remerciements d’une femme qui, en les voyant arriver, leur a dit qu’ils étaient ses anges. Samuel reconnaît aussi la sérénité qu’il perçoit chez les personnes lorsque l’ambulance arrive et savent qu’il y a quelqu’un prêt à les aider.

Son prochain objectif est de se former comme technicien en urgences médicales de niveau avancé et de continuer à progresser au sein de la Croix-Rouge. À 19 ans, Samuel travaille déjà dans ce qu’il avait imaginé enfant et chaque service lui rappelle pourquoi il a choisi ce chemin : être prêt à aider ceux qui en ont besoin.