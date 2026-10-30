Lorsque Samuel Escalante Verdugo prit sa retraite, sa femme lui posa une question simple : qu’allait-il faire maintenant ? Il avait déjà la réponse. Il voulait recommencer à courir.

Samuel, originaire de La Cofradía de la Loma, est technicien professionnel en pêche et navigation, et pendant des années a travaillé comme magasinier à l’IMSS.

Mais courir a toujours fait partie de sa vie. Depuis l’école, il pratiquait l’athlétisme et s’était spécialisé dans les 1500 mètres sur piste.

En 1999, il a fait partie de la première école d’athlétisme qui a vu le jour à Navolato.

Le retour de la passion pour la course

Par la suite, il a dû abandonner l’entraînement compétitif parce que le rythme s’est avéré trop lourd.

La retraite lui a donné l’occasion de revenir, mais cette fois avec une idée différente.

Il ne voulait pas revenir uniquement pour compétir. Il voulait mettre à profit ce qu’il savait pour aider d’autres personnes à découvrir qu’elles pouvaient faire bien plus que ce qu’elles imaginaient.

Ainsi est né Navo Running, un groupe d’activation physique qui rassemble aujourd’hui environ 70 personnes, allant de enfants de six ans à des adultes de plus de 60 ans.

Samuel les accueille au Estadio Juventud, où ils s’entraînent du lundi au samedi.

Certaines personnes marchent, d’autres courent, et chaque membre travaille selon sa condition et ses objectifs.

Mais le groupe ne s’est pas construit uniquement autour de l’athlétisme.

Pour Samuel, courir est un outil pour retrouver la confiance en soi, vivre ensemble et se fixer des objectifs.

Bien qu’il y ait aussi des membres qui s’entraînent pour compétir et aient obtenu des résultats importants. Le groupe compte des athlètes ayant participé à des compétitions nationales, et récemment l’un de leurs jeunes a représenté le Mexique lors d’un événement centro-américain juvénile.

Impact sur la communauté

Mais Samuel sait toujours clairement pourquoi tout a commencé.

Après sa retraite, il aurait pu se contenter de sa passion pour la course. Mais il a décidé de la partager avec les autres.

Aujourd’hui, lorsqu’il arrive au stade et voit des enfants, des jeunes et des adultes réunis, il sait que cette réponse qu’il avait donnée à sa femme au moment de sa retraite est devenue quelque chose de bien plus grand que de revenir à l’entraînement.

Il a créé un espace où chacun peut se fixer un objectif et découvrir, pas à pas, qu’il peut peut-être aller plus loin que ce qu’il pensait.