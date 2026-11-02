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San Ignacio rend hommage à ses fidèles défunts avec une émouvante exposition d’autels sur la plazuela principale

Des dizaines de familles se sont réunies pour profiter d’une soirée riche en culture, en souvenirs et en tradition, durant laquelle les fleurs de cempasúchil et les bougies ont donné vie aux autels dédiés à ceux qui nous ont quittés.

San Ignacio, Sinaloa. – La plazuela principale de San Ignacio s’est remplie de couleur, de lumière et de nostalgie lors de la traditionnelle exposition d’autels du Día de Muertos, une célébration qui réunit, comme chaque année, des dizaines de familles venues se rappeler et honorer la mémoire de leurs proches.

La communauté se réunit pour se souvenir de ses proches

Tout au long de la nuit, les participants ont parcouru les différents autels érigés en mémoire de ceux qui ne sont plus physiquement parmi nous, mais qui demeurent vivants dans le cœur et les souvenirs de leurs proches.

Les fleurs de cempasúchil, les bougies allumées et les éléments traditionnels des offrandes ont conféré à la plazuela une atmosphère particulière, faisant de ce lieu un espace de rencontre entre les générations, où les familles ont partagé des souvenirs et admiré la créativité et le dévouement des participants à l’exposition.

Le maire et son épouse accompagnent les familles lors de la célébration

Le parcours a été mené par le maire, Luis Fernando Loaiza Bañuelos, et son épouse, Perla Nayeli Morales Guerrero, qui ont accompagné les familles durant cette célébration, où des catrinas et des catrines ont animé la fête.

Instituciones locales participan en la creación de los altares

En la elaboración de los altares participaron instituciones del sector educativo y de salud, así como personal del Sistema DIF Municipal y de las áreas de Cultura y Turismo, quienes sumaron esfuerzos para mantener viva esta tradición.

Fue una noche llena de cultura, nostalgia y tradición, en la que quedó de manifiesto que en San Ignacio las costumbres no se pierden con el paso de los años, sino que se fortalecen y se transmiten de generación en generación.

Entre el resplandor de las veladoras y el colorido de las flores de cempasúchil, las familias sanignacenses demostraron que recordar a quienes ya partieron también es una manera de mantenerlos presentes y conservar las raíces que dan identidad a su pueblo.