San Javier, San Ignacio.- Avec un grand succès s’est déroulée la fête de La Taspana, dans le cadre du Festival Cultural Luis Felipe Bernal Vega, et à laquelle ont participé plus de 2 000 personnes, locales et venues d’ailleurs.

Avant même le premier appel invitant les gens à se rassembler sur le kiosque, plusieurs taspanadores se trouvaient déjà sur place, affûtant leur machette ou leur caguayana, pour participer à la coupe de la végétation.

La Taspana, une tradition qui resurge après quatre ans de pause

La grande fête a commencé après l’inauguration de la coupe par la secrétaire au Tourisme de Sinaloa, Mireya Sosa; le maire Luis Fernando Loaiza Bañuelos; le président du comité organisateur de la fête de La Taspana, Alberto Torrero Tolosa; le promoteur culturel de San Javier, Luis Felipe Bernal; la directrice du Tourisme municipal, Sayra Valverde; ainsi que la syndique du lieu, Alma Rosa Barraza.

Le parcours a débuté par l’allée principale, traditionnellement menée par le « burro bar », accompagné par la musique de banda, et ainsi, au rythme de la tambora, des dizaines de personnes, machette en main, parcoururent les ruelles du village en nettoyant la végétation et en se rafraîchissant avec la boisson de tequila que portait le burro bar, pour finalement atteindre la plazuela, où la musique les attendait déjà pour continuer la fête.

Detalles del Festival Cultural Luis Felipe Bernal Vega en San Javier

Luis Felipe Bernal señaló que cette tradition culturelle avait quatre ans qu’elle n’était pas réalisée pour diverses raisons, mais que cette année il s’était donné pour tâche de promouvoir cette tradition “nous sommes positionnés comme Patrimonio Intangible del Estado, depuis le 2 février 1982.”

« Ce mouvement est comme un résurgimiento, parce que nous l’avions laissé de côté, endormi; La Taspana se tenait bien, tout ce déploiement qui a été fait avec des participations artistiques, tant de l’Institut Sinaloense de Cultura que des enfants d’ici, de la communauté de l’école, qui, franchement, je suis super émerveillé par ces gens qui aiment tant leur terre, Ceci est San Javier, cela se soutient grâce à l’assiduité de ses habitants, car nous sommes une communauté si petite, mais toujours très forte dans ce domaine des traditions, car La Taspana n’est pas seulement la tradition forte ici, c’est la célébration de la Semaine Sainte, La Pastorela, qui sont religieuses; la seule qui est séculaire est La Taspana »

Originalement, chaque habitant faisait sa contribution en mezcal, nourriture ou le coût d’une journée de travail et ce travail était réservé exclusivement aux hommes qui se réunissaient devant la maison de la famille Bolado sous un huanacaxtle.

Cette célébration qui remplit de fierté les habitants s’est déroulée de manière tranquille, comme chaque troisième dimanche d’octobre, apportant de l’entrain dans les rues de ce village colonial.

Impacto de la participación communautaire en la fête de La Taspana

Taspanar implica en el habla regional limpiar de maleza un espacio, terreno, calle o callejón.

La tradición data de l’époque de l’intervención française, vers les années 1862 et 1865, à la suite d’un accord conclu entre la famille Bolado et M. Vicente Zazueta, prenant l’engagement que, une fois terminée la saison des pluies, ils nettoieraient le village de toute la végétation qui aurait poussé pendant les intempéries.

Sans doute et c’est pourquoi il s’agit d’un acte solidaire, où aujourd’hui tout le village participe, caguayana et machette en main, qui consiste à nettoyer les rues et les ruelles du village de la végétation qui pousse en abondance durant la période des pluies.

Des visiteurs qui viennent chaque année ont convenu que cette célébration attire chaque année un plus grand nombre de participants et ont reconnu la bonne organisation de tous les membres du comité.