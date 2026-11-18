Coahuila et Nouveau León sont les États où le plus grand nombre de personnes disposent de la sécurité sociale : plus de 7 sur 10, selon la mesure de la pauvreté multidimensionnelle 2024 de l’INEGI.

Dans tout le pays aussi, des progrès sont observés : pour la première fois depuis 2016, plus de la moitié de la population bénéficie de cette protection. Il s’agit de plus de 67 millions de personnes, soit 12 millions de plus qu’il y a huit ans.

Quels États disposent de la sécurité sociale la plus étendue ?

L’INEGI compte une personne comme bénéficiant de la sécurité sociale si elle en bénéficie par son travail, par l’assurance d’un membre de la famille assuré, par une retraite ou pension ou, à partir de 65 ans, par un programme de pension pour les adultes âgés.

Avec cette mesure, le Nord est en tête. Après Coahuila et Nuevo León viennent Baja California Sur, Chihuahua et Sonora, tous avec plus de 68 habitants sur 100 ayant accès.

Les deux premières places sont pratiquement à égalité : la différence entre Coahuila et Nuevo León est inférieure à la marge d’erreur de la mesure.

Coahuila et Nuevo León, avec le plus grand nombre de travailleurs bénéficiant de prestations

Si l’on regarde uniquement les personnes qui travaillent, l’INEGI mesure qui dispose d’une sécurité sociale directe : soit par une prestation liée à son emploi ou parce qu’elle s’est inscrite par elle-même au régime du IMSS.

Là aussi, ce sont Coahuila et Nouveau León qui mènent, avec 62 sur 100 travailleurs, suivis de Baja California, avec 60. Dans le pays, ce sont 24 millions de personnes qui travaillent avec cette protection, soit environ 5 millions de plus qu’en 2016.

Sinaloa, au-dessus de la moyenne nationale

Dans Sinaloa, 63 sur 100 de personnes disposent de la sécurité sociale, 11 points de plus que la moyenne du pays. C’est la huitième place sur 32, très proche de Colima et Querétaro.

Il s’agit de près de 2 millions de personnes à Sinaloa bénéficiant de cette protection. Parmi les travailleurs, la proportion avec accès direct est passée de 44 à 48 sur 100 entre 2022 et 2024.

L’emploi formel continue d’augmenter : en octobre 2026, les postes affiliés à l’IMSS à Sinaloa ont crû de 1,7 % en une année. Dans la capitale, plusieurs entreprises soutiennent cette progression, comme on peut le voir dans l’article sur l’emploi formel à Culiacán.

Les États qui ont le plus progressé depuis 2016

La progression s’est étendue à les 32 États : dans tous les États, la proportion disposant de la sécurité sociale en 2024 est plus élevée qu’en 2016. Les plus fortes hausses ont été enregistrées dans Hidalgo (10 points), Yucatán (9) et Michoacán (9).

L’emploi formel progresse aussi dans d’autres régions : au cours de la dernière année, Chiapas, Oaxaca et Hidalgo ont mené la hausse des postes affiliés à l’IMSS, qui en octobre atteignaient 23 millions, le chiffre le plus élevé enregistré.

Comment obtenir la sécurité sociale si vous travaillez à votre compte ?

Aujourd’hui, il existe des possibilités pour ceux qui ne la reçoivent pas d’un employeur. En voici quelques-unes proposées par l’IMSS :

Personnes travaillant de manière indépendante : professionnels, commerçants, artisans et d’autres personnes sans employeur peuvent s’inscrire en ligne et bénéficier d’un service médical, d’une pension et d’une garderie. En octobre, il y avait 485 727 inscriptions de ce type.

professionnels, commerçants, artisans et d’autres personnes sans employeur peuvent s’inscrire en ligne et bénéficier d’un service médical, d’une pension et d’une garderie. En octobre, il y avait inscriptions de ce type. Personnes employées au domicile : celui qui embauche quelqu’un pour le travail à domicile peut l’inscrire à l’IMSS. En octobre, il y avait 58 931 postes enregistrés.

celui qui embauche quelqu’un pour le travail à domicile peut l’inscrire à l’IMSS. En octobre, il y avait postes enregistrés. Plateformes numériques : des livreurs et conducteurs d’applications qui dépassent le revenu minimum mensuel disposent de toutes les assurances. En octobre, ils étaient 229 249 personnes.

des livreurs et conducteurs d’applications qui dépassent le revenu minimum mensuel disposent de toutes les assurances. En octobre, ils étaient personnes. Continuation volontaire : celui qui a cessé de cotiser et qui a au moins 52 semaines au cours des cinq dernières années peut continuer à cotiser pour sa pension. Cela concerne 263 802 personnes.

Pour savoir laquelle convient le mieux à chaque cas, l’IMSS propose des orientations dans ses sous-délégations et sur son site web.

Conclusion

Plus de la moitié du Mexique bénéficie désormais de la sécurité sociale et les 32 États ont progressé depuis 2016. Coahuila et Nouveau León mènent la course, et Sinaloa se maintient dans le groupe des meilleurs.

Cette avancée va de pair avec la réduction de la pauvreté liée au travail: en 2025, elle a atteint son niveau le plus bas. La prochaine étape consiste à inclure celles et ceux qui travaillent à leur compte, avec les mécanismes qui existent déjà.

Fuentes :