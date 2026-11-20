Culiacán, Sinaloa.- Le talent, la discipline et la persévérance des sportifs sinaloenses ont été au premier plan lors de la cérémonie de remise du Prix d’État du Sport 2026, où Luz Daniela Gaxiola González et Rosa María Guerrero Cázares ont été à la tête des distinctions remises à des athlètes et entraîneurs qui, par leur parcours et leurs résultats, élèvent le nom de Sinaloa.

La cérémonie a été présidée par la gouverneure de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, accompagnée par la présidente municipale par intérim de Culiacán, Miriam Ramos Villarreal; la secrétaire à l’Éducation Publique et à la Culture, Gloria Himelda Félix Nieblas; le secrétaire à la Santé, Cuitláhuac González Galindo; la présidente du Système DIF Estatal, Catalina Esparza Navarrete, et le directeur général de l’Institut Sinalois du Sport, Armando Camacho Aguilar.

Sinaloa reconoce a sus mejores deportistas y entrenadores en 2026

En su mensaje de bienvenida, Armando Camacho Aguilar agradeció el respaldo del Gobierno estatal para continuar fortaleciendo le sport et élargir les opportunités destinées aux niñas, niños et jeunes.

Soulignant que ceux qui ont reçu la reconnaissance sont des références pour leurs communautés et leurs familles, mais aussi des exemples pour les nouvelles générations qui trouvent dans le sport une opportunité pour développer leurs capacités et construire un projet de vie.

« Nous devons continuer à renforcer ce que les jeunes font dans notre État, car les jeunes de Sinaloa font quelque chose de bien et demain cela se traduira par un tissu social plus solide », a déclaré.



Pour sa part, Gloria Himelda Félix Nieblas a souligné que le prix reconnaît bien plus que les résultats d’une compétition, car derrière chaque réussite il y a des heures de préparation, des sacrifices et une force qui se construit jour après jour.

« Aujourd’hui, vous êtes une source d’inspiration forte et claire pour les nouvelles générations et aussi un exemple vivant de ce qui peut être atteint grâce à l’effort, à la discipline et à la persévérance », a-t-elle déclaré.

La reconnaissance s’étend également aux familles

La gouverneure Graciela Domínguez Nava a exprimé sa satisfaction de partager ce moment avec ceux qui représentent la grandeur sportive de Sinaloa. Elle a souligné que chaque triomphe implique de la dévotion, du temps de préparation et, bien souvent, le sacrifice de moments avec les proches pour atteindre un but.

Elle a donc insisté sur l’importance que les athlètes se sentent aimés, valorisés et reconnus tant par les institutions que par la société.

« Nos jeunes athlètes constituent la grandeur de Sinaloa et nous sommes très heureux de partager ce moment avec eux », a-t-elle ajouté.



La cérémonie a rappelé que le sport se construit grâce à des opportunités, de l’accompagnement et de la confiance. Chaque résultat reflète aussi le travail de ceux qui se tiennent derrière les athlètes et qui contribuent à ce que leurs capacités trouvent un espace pour croître.

Luz Daniela Gaxiola, 25 años de rêves et persévérance

Un des moments les plus émouvants fut le message de Luz Daniela Gaxiola González, qui a reçu la première place en tant qu’athlète conventionnel après 25 années de carrière dédiées au cyclisme de haut niveau.

La sportive sinaloense a partagé que parvenir à l’élite sportive représente un grand défi, mais maintenir sa place et trouver de nouvelles motivations pour continuer exige encore plus de force.

« Aujourd’hui, je comprends que ma responsabilité va au-delà de mes propres succès. En tant qu’athlète, en tant que femme sinaloense et en tant que Mexicaine, j’ai l’engagement d’ouvrir et d’inspirer les nouvelles générations et de continuer à impulser le sport dans notre État », a-t-elle déclaré.



Elle a aussi remercié sa famille, ses amis et son équipe pour leur accompagnement à travers les différentes étapes de sa carrière. À celles et ceux qui débutent leur parcours sportif, elle a recommandé d’être patients, de croire en leurs processus et de comprendre que les difficultés font partie de l’apprentissage.

« La véritable force ne réside pas dans l’absence d’obstacles, mais dans le courage de poursuivre malgré eux », a-t-elle souligné.



La célébration a comporté une touche spéciale. Contrairement à son anniversaire prévu le 28 novembre, Daniela a reçu une surprise avec les traditionnelles Mañanitas interprétées par le Mariachi Estrella.

Accompagnée de sa mère, María Antonieta González, la cycliste a apprécié ce geste qui a ajouté un moment familial à cette journée dédiée à la reconnaissance de sa carrière.

Rosa María Guerrero, orgullo paralímpico

Le talent et la persévérance ont également été représentés par Rosa María Guerrero Cázares, qui a obtenu la première place en tant qu’athlète paralympique pour son parcours en paratriathlon.

L’athlète a exprimé la fierté qu’elle ressent à représenter Sinaloa et le Mexique, et a partagé qu’au-delà de ses résultats se cache un processus de préparation, de discipline et de constance.

Parmi les temps forts de sa carrière, elle a évoqué avoir battu le record du monde cette année à Cali, en Colombie, un résultat qui représente une satisfaction personnelle et un motif de fierté pour le sport mexicain.

Sa participation a aussi laissé un message pour ceux qui débutent dans une discipline : avoir confiance en ses capacités, travailler vers ses objectifs et ne pas laisser les difficultés définir jusqu’où l’on peut aller.

Entraîneurs qui encouragent de nouveaux talents

Le Prix d’État du Sport a également honoré ceux qui consacrent des années à préparer, orienter et accompagner les athlètes.

Jesús Alfredo Lerma Martínez, premier lieu en tant qu’Entraîneur de Sport Conventionnel pour son travail en softball, a qualifié la distinction d’un grand honneur et du fruit d’années d’efforts et de dévouement.

Il a souligné que cette reconnaissance représente un engagement à continuer de former des talents et de travailler pour de nouveaux triomphes pour Sinaloa et le Mexique.

Pour sa part, Francisco Javier Galarza Meraz, vainqueur dans la catégorie Entraîneur de Sport Paralympique, a exprimé sa satisfaction de rester parmi les meilleurs de l’État et a manifesté son intention de continuer à travailler pour atteindre de nouveaux objectifs, reconquérir la première place et viser le Prix National du Sport.

Dans cette catégorie a également été reconnu Jesús Moreno Salas, troisième place comme entraîneur de karaté, qui a partagé que sa motivation principale n’a pas été d’accumuler des prix, mais de préparer des jeunes capables de représenter dignement Sinaloa dans des compétitions nationales et internationales.

Il a souligné la valeur du sport comme outil pour guider les nouvelles générations, renforcer leurs valeurs et leur offrir des alternatives pour développer leurs capacités.

La remise du Prix d’État du Sport 2026 a ainsi laissé un hommage qui dépasse les médailles et les trophées. On a célébré ceux qui entraînent, enseignent, accompagnent et persévèrent, mais aussi les familles qui rendent possible chaque pas.

Ce sont des histoires qui démontrent que le talent a besoin d’opportunités, que la discipline ouvre des chemins et que le sport peut devenir une force pour construire de meilleures communautés.

Gagnants du prix étatique du sport 2026

Athlète conventionnel

Luz Daniela Gaxiola González (cyclisme). Jorge Adán Cárdenas Estrada (Lévitation de Poids). María Esmeralda Hernández Salinas (Powerlifting).

Entraîneur conventionnel

1. Jesús Alfredo Lerma Martínez (Softball).

2. Aureliano Jorge Huie Molinet (Lévitation de Poids).

3. Jesús Moreno Salas (Karate).

Deportista paralímpico

1. Rosa María Guerrero Cázares (Paratletismo).

2 Juan Diego García López (Para taekwondo).

3. Edilene Quintero Montoya (Paratletismo).

Entrenador paralímpico

1. Francisco Javier Galarza Meraz (Paratletismo).

2 Juan Antonio Castellanos Velarde (Paratletismo).

3. Pedro Martín Astorga Carrillo (Paratletismo).

Institución u organismo

1. Association de Softbol et Beisbol 5 de l’État de Sinaloa.