Guasave, Sinaloa – Au cœur de Guasave se dresse un petit étal qui, au fil des années, est devenu une partie intégrante de l’histoire quotidienne de la ville. C’est l’entreprise d’eaux et de friandises lancée par Elías Navarrete, connu sous le nom de Güero Cebadero, et qui, aujourd’hui, reste vivante grâce à sa fille Alma Leticia, mieux connue sous le nom de Güera Cebadera.

Le mois de février prochain, si Dieu leur accorde la vie, la famille espère célébrer les 70 ans de ce commerce qui a commencé comme une manière de subvenir aux besoins de neuf enfants.

Alma Leticia a 62 ans et aide son père depuis l’âge de huit ans. Cela fait 54 ans qu’elle se tient derrière le même étal, où elle a appris le métier et les enseignements que ses parents, Elías et Doña Chole, lui ont transmis, à elle et à ses frères et sœurs.

“Tout est parti de ce commerce pour nous permettre d’aller de l’avant”, se souvint-elle.



Les neuf frères et sœurs sont devenus des professionnels. Parmi eux, il y a un médecin anesthésiste, des institutrices, des travailleurs sociaux, des infirmières, des secrétaires et un vétérinaire. La majorité a émigré vers les États-Unis, où ils vivent et travaillent aujourd’hui, tandis qu’Alma Leticia a choisi de rester à Guasave pour poursuivre l’entreprise familiale.

“Yo me quedé con el negocio porque me encanta”, compartió con Tus Buenas Noticias.



Pour elle, l’étal représente bien plus qu’une source de revenus: c’est une manière de garder présents ses parents et l’exemple qu’ils lui ont laissé.

“Les principes moraux qu’ils nous ont enseignés ont été, avant tout, de travailler et d’avancer avec honnêteté”, a-t-elle souligné.



Une vie derrière le comptoir

Depuis plus de cinq décennies, Alma Leticia voit défiler les générations de clients. Certains sont arrivés quand ils étaient enfants et reviennent aujourd’hui avec leurs propres enfants ou petits-enfants.

Servir chaque jour des personnes différentes lui a aussi appris à avoir de la patience et du caractère.

“Il y a des gens très nobles, très bons, il y a de tout, mais il faut savoir supporter tout le monde”, a-t-elle déclaré.



Sa journée commence vers 9h00 du matin, après les tâches ménagères, et peut se terminer autour de 17h00 de l’après-midi. La chaleur et les piqûres d’abeilles font partie d’une routine qu’elle connaît depuis l’enfance.

“A mí me encanta, disfruto mucho mi trabajo”, afirma.



Ses deux fils ont aussi grandi près de l’étal et l’ont aidée pendant leurs études. Aujourd’hui, avec trois petits-enfants, Alma Leticia s’efforce de transmettre à sa famille les mêmes enseignements qu’elle a reçus de ses parents.

Le stand où elle a trouvé l’amour

Parmi les souvenirs de cet endroit, il en est un de spécial: c’est là qu’elle rencontra son mari. À l’époque, ses parents vendaient des eaux dans une petite charrette devant l’endroit où se trouve aujourd’hui l’entreprise. Il était chauffeur de taxi et venait souvent sur ce lieu.

“Il m’a remarquée et moi aussi sur lui”, raconta-t-elle en riant.



L’histoire s’est conclue par un mariage. Aujourd’hui, ils forment un couple depuis environ 30 ans et lui continue à l’aider dans l’entreprise.

À quelques mois de célébrer sept décennies de ce projet familial, la Güera Cebadera continue d’ouvrir le cortège chaque jour. Elle ne sait pas combien de temps elle restera derrière le comptoir, mais elle sait pourquoi elle continue: elle aime son travail et elle maintient vivant l’effort de ses parents.

“Espérons, si Dieu le veut, fêter les 70 ans ici même dans l’entreprise”, a-t-elle souligné.



Ainsi, entre eaux, friandises et clients qui reviennent génération après génération, Alma Leticia conserve, au centre de Guasave, un héritage qui a commencé comme le soutien de neuf frères et sœurs et qui fait aujourd’hui partie de la mémoire de la ville.