Avec 12 mois consécutifs de croissance des ventes comme carte de visite, Stellantis Mexique a annoncé le 3 novembre une nouvelle structure organisationnelle qui lui confère une autonomie régionale et une responsabilité totale sur son fonctionnement sur le marché mexicain. Et ce mouvement est soutenu par une série de records historiques accumulés en 2026.

Avec cet aménagement, une grande partie des décisions concernant les usines, les marques et la stratégie commerciale seront prises depuis le Mexique, plus près des clients et des distributeurs.

Une autonomie que l’on n’avait pas vue depuis des années

Depuis la fusion de FCA et PSA qui a donné naissance à Stellantis en 2021, l’opération locale a fonctionné comme une pièce de la structure de l’Amérique du Nord. Même la nomination de Daniel Alejandro González au poste de PDG de Stellantis Mexique, en mars 2025, a été annoncée par Stellantis Amérique du Nord.

C’est pourquoi le communiqué de novembre marque une tournure peu courante. C’est la première fois depuis longtemps que la filiale reçoit par écrit une marge de manœuvre de cette ampleur, avec le soutien de la vision globale du groupe.

Dit en termes simples, une succursale qui demandait autrefois l’autorisation pour presque tout prend désormais ses propres décisions et répond directement des résultats.

Qu’est-ce qui change pour Stellantis Mexique avec FaSTLAne 2030

En somme, la réorganisation répond à FaSTLAne 2030, le plan quinquennal présenté le 21 mai 2026 à Auburn Hills, dans le Michigan, par Antonio Filosa, PDG mondial de Stellantis. Il prévoit 60 milliards d’euros d’investissement, plus de 60 lancements de véhicules neufs et environ 50 mises à jour de modèles d’ici 2030.

Parmi ses piliers, figure l’émancipation des régions, chacune avec ses propres objectifs de revenus et de rentabilité. Avec cette annonce, Stellantis Mexique concrétise cette idée avec des noms, des postes et des lignes de reporting définies, et avec l’objectif déclaré d’accélérer les décisions et de renforcer la fabrication locale.

Daniel Alejandro González, l’exécutif qui a remis Stellantis sur les rails

Depuis son arrivée, le PDG né à Valencia, au Venezuela, a imprimé une direction différente: il a corrigé ce qui ne fonctionnait pas, misé sur des changements et des innovations et laissé intact ce qui donnait déjà des résultats.

Formé en comptabilité à l’Université José Antonio Páez, González cumule plus de 20 ans d’expérience, dont 17 au sein de Stellantis et de ses prédécesseurs. Avant le Mexique, il a été directeur financier pour l’Inde et l’Asie-Pacifique et directeur des opérations pour l’Asie du Sud-Est, où il a étendu le réseau de distributeurs dans plus de 18 pays.

À un an et demi de distance, les chiffres lui donnent raison. Depuis octobre 2025, il démarre une série qui, jusqu’en septembre 2026, totalise 12 mois consécutifs de ventes supérieures à l’année précédente. Rarement un changement de direction se traduit aussi rapidement par des résultats mesurables.

Aux mots du propre González, la nouvelle structure est “une évolution naturelle” pour exécuter plus rapidement les priorités du business.

Mois records : les chiffres qui étayent ce tournant

Pour dimensionner le moment, il est utile de regarder l’année à travers les rapports de la société elle-même :

Ventes de Stellantis Mexique mois par mois en 2026

Premier trimestre : 25 166 unités (+19%)

Mars : 8 926 unités (+29%), sixième place au niveau national

Avril : 7 170 unités (+16%)

Mai : 8 357 unités (+15%), meilleur mois de mai de son histoire

Juin : 8 559 unités (+29%), meilleur mois de juin de son histoire

Deuxième trimestre : 24 086 unités (+19%), meilleur cumul avril-juin enregistré

Juillet : 9 391 unités (+40%), meilleur mois de juillet de son histoire

Août : 8 428 unités (+5%)

Septembre : 9 123 unités (+43%), meilleur mois de septembre de son histoire

Troisième trimestre : 26 942 unités (+28%), meilleur troisième trimestre de son histoire

En juillet, Stellantis Mexique est parvenu à 7,2% de part de marché. Cela signifie que sur 100 voitures neuves vendues ce mois-là dans le pays, plus de sept provenaient d’une de ses agences.

Pour octobre, le tableau des ventes par marque avec les données de l’INEGI montre que Chrysler – étiquette qui regroupe Chrysler, Dodge, Jeep et Ram – a livré 6 783 unités, soit 13,5% de plus qu’un an auparavant.

En additionnant Peugeot, Fiat et Leapmotor, le groupe a dépassé les 8 100 unités, soit environ 6% de plus qu’en octobre 2025, ce qui laisse entrevoir une extension de la série à 13 mois.

Ram, la marque qui pousse le plus

Si une marque explique la lancée, c’est Ram. Au troisième trimestre, elle a vendu 14 037 unités, soit 71% de plus qu’un an plus tôt et près de 52% de l’ensemble des ventes de Stellantis Mexique pendant cette période. Dit simplement, plus de la moitié de ses véhicules arboraient l’emblème du bélier.

En juillet, la Ram 1500 a augmenté de 217% et la Ram 1200 de 198%.

Avec ces chiffres, il est clair que les pickups de travail et mixtes soutiennent une grande partie de la croissance.

Stellantis Mexique face à un marché qui croît de 4,8 %

A l’échelle nationale, le marché est également en hausse, mais à un rythme différent. Entre janvier et octobre 2026, 1 287 268 véhicules légers neufs ont été vendus, soit 4,8 % de plus que sur la même période de 2025, selon l’INEGI.

Dans ce tableau, Stellantis concentre 6,6 % des ventes cumulées, soit près de 85 000 unités, et se classe comme le septième groupe automobile du pays, à seulement trois dixièmes de Mazda.

Sur le volet électrique, Leapmotor a démarré en juin avec 504 unités du B10 lors de son premier mois et totalise 1 699 ventes.

Nouvel organigramme : qui commande désormais

Avec effet immédiat, ces nominations reportent directement à Daniel Alejandro González :

Nominations chez Stellantis Mexique

Víctor Medina : vice-président de la Fabrication des usines d’assemblage

José Pagano : vice-président de la Fabrication des usines de moteurs

Ana Laura Dorantes : vice-présidente des Ressources Humaines, Partenaires d’Affaires et Centres d’Excellence RH

Noemí Andrade : vice-présidente des Ressources Humaines et des Relations du Travail en fabrication

Joaquín Alava : directeur des Relations Gouvernementales

Mariana Lavigne : directrice Marketing et Publicité, et directrice Leapmotor Mexique

David Martínez : directeur des marques Jeep et Dodge

Mariana López : responsable de Fiat et Alfa Romeo, rattachée à Jesús Rodríguez, vice-président Commercial et responsable des marques italiennes

Parallèlement, deux vétérans ferment le cycle. Rafael Paz, qui dirigeait Jeep, Dodge et Leapmotor, prend sa retraite après 30 ans, et Carlos Rivera, jusqu’alors vice-président de la Fabrication, le fait après 33 ans.

Ce qui vient pour l’opération mexicaine

Avec plus de 20 000 employés, huit usines entre Coahuila et l’État de Mexique, et une présence dans le pays depuis 1938, Stellantis Mexique dispose d’un maillage industriel suffisant pour profiter de cette nouvelle liberté.

Dans les usines, l’élan est déjà perceptible. Entre janvier et mai 2026, la production du groupe dans le pays a augmenté de 37 %, atteignant 194 644 véhicules légers, et en mai il était l’assembleur ayant la plus forte hausse annuelle, selon l’INEGI.

Avec l’autonomie en main, le défi pour Daniel González est que la série ne dépende pas uniquement de Ram et que Leapmotor décolle. Avec tout cela, 2026 s’achèvera comme l’une des meilleures années commerciales de Stellantis Mexique.