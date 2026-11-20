Guasave, Sin. – Il existe des sueños qui naissent bien avant que quelqu’un soit prêt à les prendre au sérieux. Pour Alejandro Rojo, connu sur les scènes sous le nom de Talio Red, ce rêve est né lorsqu’il était enfant, en regardant des clips musicaux sur MTV et en s’imaginant, un jour, de l’autre côté de l’écran, une guitare entre les mains et face à un public.

Aujourd’hui, 25 ans après ces premiers souhaits, le vocaliste du groupe sinaloense Los Madafakers a une raison de regarder en arrière et de reconnaître les progrès accomplis : le groupe sinaloense a signé un contrat avec BOBO Producciones, une entreprise mexicaine spécialisée dans la représentation, la production et la commercialisation de spectacles, qui a porté des projets comme Matute et les concepts musicaux 90’s Pop Tour.

Cette signature, conclue dans la Ville de Mexico, ouvre une nouvelle étape pour le groupe, qui cherche à porter sa proposition de rockteño sur les scènes de tout Mexique et, par la suite, vers les États-Unis, Amérique latine et Europe.

Une proposition différente qui a trouvé sa place

Originaires de Los Mochis, où ils ont commencé en mars de 2012, le groupe est né du besoin de trouver des lieux pour jouer, travailler et construire une identité propre, sans répéter ce que faisaient d’autres formations.

Ainsi s’est formée la rockteño, une fusion de musique régionale mexicaine avec des éléments du rock qui est devenue leur marque.

L’approche avec BOBO Producciones ne s’est pas faite en un seul jour. Bien qu’il y ait eu des contacts informels auparavant, c’est lorsque le directeur exécutif de l’entreprise, Jack Borovoy, s’est retrouvé à plusieurs reprises avec le projet sur les réseaux sociaux qu’il a décidé d’en savoir plus.

La proposition a retenu l’attention de son équipe par son caractère frais, avec des possibilités de connecter avec des publics différents. Ensuite sont venus les échanges, une réunion dans la capitale du pays et environ un mois de négociations jusqu’à concrétiser l’accord.

Pour Talio Red, la différence a été de trouver une entreprise sérieuse, expérimentée et dotée d’une vision qui concorde avec ce que le groupe veut construire.

Guasave demeure présent à chaque scène

Bien que le projet soit né et ait grandi musicalement à Los Mochis, Alejandro Rojo n’oublie pas ses racines. Guasave fait partie de son histoire et c’est le lieu sur lequel il continue de revenir chaque fois qu’il en a l’occasion.

Depuis ses premiers pas sur des scènes locales jusqu’à des prestations en Sonora, Chihuahua, Baja California, Guadalajara et Monterrey, la croissance lui a aussi appris que devenir artiste implique bien plus que savoir jouer ou chanter : il faut de la préparation, de la discipline et comprendre que chaque public a ses propres exigences.

C’est pourquoi, loin de considérer la signature comme un objectif atteint, il la voit comme le début d’une autre étape.

« Je ne peux pas te dire que j’ai déjà accompli mon rêve, car c’est à partir d’ici qu’une nouvelle étape commence. C’est une réalisation très importante, mais ce n’est que le début de tout ce que j’ai rêvé depuis mes débuts dans la musique », a-t-il déclaré pour Tus Buenas Noticias.



Travailler le double et ne pas lâcher le rêve

Sur le chemin, il y a aussi eu des portes closes, des critiques, une incertitude économique et des moments où il a pensé à abandonner la musique. Avec les responsabilités de la vie adulte, il reconnaît que soutenir un projet artistique devient encore plus difficile.

Mais Talio a choisi de se préparer pour devenir le musicien qu’il imaginait enfant. Aujourd’hui, il combine les scènes avec l’exercice, des cours de chant et un apprentissage constant.

Si pudiera hablar con aquel Alejandro de hace 25 años, le diría que no se desespere, que trabaje cinco veces más et qu’apprenne à distinguer les opportunités des distractions, car il soutient que, au début, les mauvaises décisions, de mauvaises amitiés et l’environnement où il vivait l’ont amené à subir les conséquences des excès, quelque chose qu’il a compris avec le temps n’était pas le chemin et que pour atteindre ses objectifs ces distractions devaient être écartées de sa vie.

A ceux qui cherchent aujourd’hui à trouver un espace dans la musique, il laisse un message: ne jamais abandonner face aux premiers commentaires négatifs, apprendre à reconnaître les critiques constructives et garder bien en tête la direction vers laquelle on veut aller.

« Dans toute profession, si tu fais ce que tu aimes avec passion, discipline et amour, les résultats viennent. Le secret est de ne pas désespérer », manifesta.



Los Madafakers ont encore des scènes à conquérir, mais pour Talio Red il y a quelque chose qui a déjà une valeur particulière : pouvoir vivre de ce qu’il aime, assurer le soutien à la maison et démontrer que ce rêve qui semblait lointain peut aussi s’ouvrir un chemin.

Et s’il y a une chose claire, c’est que, peu importe jusqu’où le groupe ira, il y aura un endroit qu’il continuera à nommer avec fierté : Guasave.