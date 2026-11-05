La jornada para Verónica Pereda inicia a las 5:00 horas, con la preparación de 30 kilos de harina, los cuales agrega a una batidora con todos los ingredientes, que son: manteca vegetal, agua y sal.

Après 20 minutes saca la masa, la pesa y separa en un kilo 800 gramos, puis commence à faire les bolitas avec l’aide d’une machine, les plaçant ensuite sur des charolas; puis, grâce à une presse électrique, elle les aplaste. De là salen sancochadas y van directo al comal, de donde la empleada se encarga de estarlas sacando y colocando en un secador hecho de malla.

« Une fois qu’elles refroidissent, nous les emballons, mais lorsque l’humidité est élevée, le processus prend beaucoup de temps, et lorsque l’électricité disparaît — ce qui est très courant ici — nous restons à demi-fonctionnement et, à cause de cela, j’ai perdu la masse; il y a peu, j’ai tout perdu, cela a été un investissement d’environ 2 mil pesos » manifestó.

De trois kilos de farine à une tortillerie équipée : ainsi a commencé à croître le negocio de Verónica Pereda à San Ignacio

Verónica explique que depuis très jeune elle a appris à faire tortillas, car avec sa famille elles vivaient dans la communauté de El Guayabo, d’où ils sont partis il y a 27 ans.

Elle indiqua que à cette époque la situation économique n’était pas très bonne, devant payer le loyer et subvenir à trois enfants, elle a donc décidé de tirer parti de ce qu’elle savait faire très bien : la fabrication de tortillas de harina.

Il y a 16 ans elle a commencé à préparer ses premières tortillas de manière rudimentaire; c’étaient trois kilos de farine avec lesquels elle faisait dix paquets que ses enfants sortaient vendre dans les rues. « Parfois ils vendaient 5 ou 7, parfois aucun, et nous finissions par les manger nous-mêmes, le paquet se vendait 11 pesos, aujourd’hui 22 » a expliqué.

C’était vers environ cinq mois plus tard qu’elle a osé parcourir les magasins pour proposer son produit. C’est ainsi que son entreprise a commencé à croître, et en même temps elle avait besoin d’un équipement spécial pour répondre à la demande, c’est pourquoi elle a d’abord acquis une machine électrique d’occasion, puis un comal plus grand et une batteuse industrielle, cela quatre ans après le lancement de l’entreprise, car auparavant elle battait la farine à la main et c’était très fatigant.

Actuellement, en raison de la mauvaise situation économique qui prévaut à San Ignacio, elle ne fait des tortillas que trois jours par semaine, mais il y a deux ans elle les faisait tous les jours, le matin et l’après-midi; elle faisait aussi des livraisons vers Tayoltita, Durango, qu’elle n’a pas réactivées.

De ces 30 kilos qu’elle pétrit, elle obtient 95 paquets de dix tortillas chacun, qu’elle distribue dans la plupart des épiceries du chef-lieu.

« La situation économique commence tout juste à s’améliorer; ce que nous vendons pour l’instant n’est pas beaucoup, mais nous approvisionnons la plupart des magasins ici, qui sont environ douze, grâce à Dieu nous avons de quoi manger et pour payer mon employée qui est avec moi depuis six ans » a déclaré Verónica.

Agregó que ya va a comenzar la temporada que hace tortillas para buñuelos, “hacemos buñuelo integral, endulzado con azúcar Esplenda, buñuelo normal, buñuelo con vainilla, canela y dulce.

Buñuelo integral, endulzado con azúcar Splenda. Y el buñuelo normal y buñuelo con vainilla, canela y dulce.

A Verónica la pueden encontrar por la avenida Primera de la colonia Heraclio Bernal de la cabecera municipal de San Ignacio.