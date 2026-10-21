Acapulco registró une occupation hôtelière de 47,4% ce dimanche 18 octobre, tandis que Guerrero atteignait 49,7% dans ses principales destinations touristiques, selon les chiffres du Secrétariat d’État au Tourisme.

Le port a accueilli des visiteurs nationaux et internationaux qui ont apprécié ses plages, sa gastronomie, ses activités récréatives et ses attractions traditionnelles, comme l’exhibition de plongeons à La Quebrada.

Acapulco : taux d’occupation hôtelière par zones

Les chiffres reportés pour ce dimanche montrent des disparités dans le taux d’occupation hôtelière des principales zones touristiques d’Acapulco. La zone Dorada a mené les enregistrements du port avec 54,2%, suivie de la Baie Historique, à 51,2%. Pour sa part, la zone Diamante a enregistré une occupation de 35,7%.

Pendant le week-end, les touristes ont eu accès à diverses options de divertissement, notamment des promenades en yacht, des sports nautiques, des excursions vers des attractions naturelles et des activités en nocturne.

Quels destinations de Guerrero ont enregistré la plus haute occupation hôtelière ?

Outre Acapulco, d’autres destinations touristiques de Guerrero ont enregistré des niveaux d’occupation variés. Taxco a atteint le pourcentage le plus élevé parmi les destinations mentionnées, avec 64,9%, suivi de Ixtapa-Zihuatanejo, avec 60,7%. Les chiffres pour le reste des destinations étaient les suivants :

Taxco : 64,9%.

Ixtapa-Zihuatanejo : 60,7%.

La Unión : 29,4%.

Copala-Marquelia : 27,4%.

Dans l’ensemble, Guerrero a enregistré une occupation hôtelière générale de 49,7%, selon le rapport relatif au dimanche 18 octobre.

Guerrero impulsa la promoción turística de Acapulco

El Gobierno de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, mantiene acciones de promoción turística mediante la Secretaría de Turismo estatal, a cargo de Rosy Pavón Flores, en coordinación con el sector privado.

La oferta de hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos contribuye à l’activité économique des destinations et permet d’accueillir les voyageurs en famille, en couple ou entre amis.

Avec ses plages, ses attractions naturelles, sa gastronomie et ses options d’animation, Acapulco continue de promouvoir son offre touristique, tandis que Guerrero cherche à attirer les visiteurs vers les différentes destinations qui forment le Hogar del Sol.