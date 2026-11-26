Culiacán, Sinaloa.- Avec des danses pleines de rythme, des costumes colorés et des sourires contagieux qui ont enchanté les participants, l’École primaire Juan M. Banderas a célébré le Jour des Morts avec un festival qui a transformé ses locaux en une scène de culture, de talent et de convivialité.

École primaire Juan M. Banderas célèbre le Jour des Morts à Culiacán

Étudiants, enseignants, anciens élèves et familles se sont réunis pour partager une journée où les traditions mexicaines ont pris vie à travers les nouvelles générations.

Depuis la scène, les filles et les garçons des différents niveaux ont émerveillé avec des tableaux artistiques éclatants.

Avec enthousiasme, créativité et dévouement, chaque participant a apporté son talent pour rendre possible que la célébration se remplisse de moments spéciaux.

Les applaudissements des familles témoignaient de la fierté de voir leurs enfants participer et profiter d’une tradition qui enseigne aussi à apprécier la mémoire et les racines.

La convivialité s’est poursuivie autour de la kermesse, où les participants ont dégusté une variété de petits plats mexicains.

Les tacos dorados et d’autres plats traditionnels ont apporté de la saveur à la célébration, tandis que les familles partageaient la table, les conversations et la joie de se retrouver dans leur école.

Le festival a également été source de fierté en réunissant des étudiants et des anciens élèves qui se sont distingués dans les domaines locaux, étatiques et nationaux.

Parmi eux figura le jeune footballeur Mario Alfredo Lerma Zarco et l’enfant Jesús Miguel Osuna Astorga, vainqueur du XVe Concours du/ de la Concours du Chroniste enfant de Culiacán.

Leurs participations ont rappelé que dans les salles de classe on cultive aussi des talents et qu’on forme des jeunes capables d’atteindre leurs objectifs et d’ouvrir la voie à ceux qui les suivront.

À cette célébration s’ajoute une nouvelle qui représente un avantage pour l’ensemble de la communauté scolaire : l’inauguration d’une nouvelle installation, marquée par la traditionnelle coupure du ruban.

Le projet a été rendu possible grâce au soutien de PROEDUCA, en coordination avec le Groupe AFAL, et permettra de disposer d’installations plus dignes et fonctionnelles, au bénéfice des activités scolaires et de la vie quotidienne.

Mario Medina Meza, directeur de l’établissement, a tenu à remercier PROEDUCA et Grupo AFAL pour avoir rendu ce soutien possible.

Il a également salué la participation des enseignants, des étudiants et des mères et pères de famille, dont l’engagement et la collaboration ont contribué à la réussite du festival.

Le directeur a souligné l’importance de promouvoir des activités qui rapprochent les enfants de leurs racines, car connaître et vivre les traditions leur permet de reconnaître la valeur de leur culture et de la partager avec fierté.

Ainsi, entre musique, danses, petits plats mexicains, souvenirs et nouvelles occasions d’apprendre, l’École primaire Juan M. Banderas a vécu une célébration qui a laissé bien plus que de bons moments.

Ce fut un exemple de ce que peut réaliser une communauté lorsqu’elle réunit talents, volontés et efforts : perpétuer ses traditions vivantes, reconnaître le potentiel de ses étudiants et offrir aux nouvelles générations des espaces où elles peuvent apprendre, s’exprimer et construire leurs rêves.