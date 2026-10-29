Les Tigres traversent l’une de leurs saisons les plus compliquées ces dernières années. L’équipe de Monterrey n’a pas trouvé de régularité lors de l’Apertura 2026, une situation qui a même conduit au départ de Guido Pizarro de la direction technique. Bien que Víctor Manuel Vucetich ait pris les rênes, il ne compte aujourd’hui que 15 points et il reste trois matchs à disputer.

L’équipe occupe la position 15, et à neuf points encore à prendre, la marge d’erreur a disparu et toute aspiration à accéder à la phase suivante dépend d’une série de résultats favorables.

Bien que la huitième place semble proche, il y a de nombreux adversaires en lice et cela en fait une mission presque impossible.

Qu’est-ce que Tigres doit faire pour se qualifier à la Liguilla ?

Les Tigres ont des chances s’ils remportent leurs trois matches. Si cela se concrétise, ils atteindraient au maximum 24 points, mais il y a six équipes qui aujourd’hui restent en dehors de la zone de la Liguilla et aspirent à s’immiscer, ce qui complicque la situation des félins. Pour cela, il faut qu’au moins un siège reste libre :

Atlas perdrait ses trois matches

Toluca ne marquerait pas plus d’un point sur les neuf possibles

León n’accumulerait pas plus de 2 points sur les neuf possibles

Rayados n’accumulerait pas plus de 4 points sur les 12 possibles

Xolos n’accumulerait pas plus de 4 points sur les 12 possibles

Si l’un des panoramas précédents se réalise, il faut aussi que les équipes qui se trouvent aujourd’hui entre la 9e et la 14e place n’atteignent pas 24 points ou plus. Actuellement, la huitième place est occupée par 20 unités (Xolos), mais la situation se complique car Gallos, Santos, San Luis, Pumas, Pachuca et Puebla les devancent.

Ces équipes se trouvent mieux placées dans la course aux places de qualification, et toute combinaison favorable pour les Tigres dépend aussi que plusieurs d’entre eux laissent des points sur le chemin. C’est pourquoi on considérerait le scénario « miracle » si tout se passe bien et que les Tigres se qualifient.

Quels matchs restent-ils pour les Tigres ?

Pour la journée 15, 16 et 17, les Tigres n’auront pas une fin de saison facile, il leur faudra tout donner et gagner ces matches :

Pachuca contre les Tigres | 31 octobre

Tigres contre Cruz Azul | 7 novembre

Tigres contre América | 21 novembre

Avec trois journées à disputer, les Tigres doivent boucler la phase régulière sur un sans-faute pour atteindre un maximum de 24 points. Pour l’instant, Necaxa et Juárez sont les équipes qui n’ont plus de possibilités mathématiques de se qualifier, tandis que les Tigres restent en vie dans un panorama qui dépendra de combinaisons presque impossibles.