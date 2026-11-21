PUEBLA, Pue.- Les familles de Puebla et les visiteurs peuvent parcourir huit décennies d’histoire du Mexique grâce à l’exposition immersive « Túnel del Tiempo », installée au Centre culturel San Roque, où des images, des sons et des archives audiovisuelles reconstruisent des moments de la mémoire collective du pays.

La exposition, soutenue par la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla, restera ouverte au public jusqu’en février 2027, avec des horaires de 12h00 à 17h00, et prévoit un parcours d’environ 30 minutes.

Inaugurée par le secrétaire à la Culture et aux Arts, Fritz Glockner Corte, la proposition museographique transforme 17 cellules du Centre culturel San Roque en espaces d’exploration historique, où les visiteurs peuvent s’approcher de diverses époques et découvrir des événements qui ont marqué plusieurs générations.

Exposition “Túnel del Tiempo” ofrece un recorrido por la historia de México

À travers une narration visuelle et sonore, l’exposition réunit images, archives audiovisuelles, sons et éléments de critique sociale pour faire revivre des fragments du quotidien, des événements historiques et des voix qui font partie de l’identité collective.

La experiencia busca un rendez-vous entre l’art et l’histoire, et invite à réfléchir sur les changements sociaux et culturels des huit dernières décennies. À travers ses espaces, le public pourra explorer des scénarios d’autres époques et comprendre comment le passé aide à comprendre le présent

Où et quand visiter l’exposition à Puebla ?

« Túnel del Tiempo » se trouve au Centre culturel San Roque, dans la ville de Puebla, et peut être visité jusqu’en février 2027. Voici les informations pour organiser la visite :

Exposition : Túnel del Tiempo.

Lieu : Centre culturel San Roque, Puebla.

Vigence : Jusqu’en février 2027.

Horaires : De 12h00 à 17h00.

Durée approximative : 30 minutes.

Espaces museographiques : 17 cellules.

“Túnel del Tiempo” forma parte del Festival de la Memoria

L’exposition s’intègre à la programmation du Festival de la Mémoire, initiative permanente de la Secretaría de Arte y Cultura qui vise à rapprocher les citoyens des événements historiques qui ont contribué à forger l’identité de Puebla et du Mexique.

Le gouvernement estatal, dirigé par Alejandro Armenta Mier, a indiqué que ces activités font partie des actions visant à renforcer les espaces culturels et à élargir l’accès du public à des propositions artistiques qui contribuent à préserver le patrimoine historique.

Pour en savoir plus sur d’autres activités et les détails de la programmation, l’organisme maintient des informations sur ses réseaux sociaux : Facebook et X, @CulturaGobPue, et Instagram, @culturagobpuebla.