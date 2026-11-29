Le texte de l’article à réécrire ne figure pas dans votre message. Les éléments fournis correspondent uniquement à des métadonnées et à du code HTML décoratif (informations cachées sur la section, le nom de l’article, etc.). Pour effectuer la réécriture fidèle en français, veuillez coller le corps de l’article ou le contenu textuel à réécrire.
Alma Villaseñor
Installée au Mexique, je suis l’actualité du pays avec un intérêt particulier pour la société, la culture et les initiatives locales. J’aime expliquer ce que les événements changent au quotidien et partager les lieux, les traditions et les histoires qui permettent de mieux connaître le Mexique et ses habitants.