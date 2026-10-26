Pátzcuaro, Michoacán — L’île de Janitzio se prépare à accueillir les visiteurs pendant la célébration de la Nuit des Morts, avec des autels monumentaux, des activités culturelles et des espaces dédiés à apprécier les traditions purépechas. Toutefois, le cimetière restera fermé au grand public cette année en raison de travaux de réhabilitation.

La Secrétariat au Tourisme de l’État de Michoacán (Sectur) a indiqué que, bien que les familles de l’île puissent accéder au site, les visiteurs auront la possibilité de l’observer depuis une passerelle panoramique, dont l’accès sera continu et contrôlé.

Le secrétaire au Tourisme étatique, Roberto Monroy García, a expliqué que les travaux se déroulent en coordination avec le Fonds National de Promotion au Tourisme (Fonatur), le secrétariat fédéral au Tourisme et la communauté de Janitzio.

Nuit des Morts à Janitzio : pourquoi le cimetière sera-t-il fermé ?

La fermeture temporaire résulte des travaux de réhabilitation visant à améliorer la sécurité et à préserver cet espace emblématique où les familles honorent leurs proches lors de la Nuit des Morts.

Selon les autorités, les interventions comprennent le renforcement de la clôture périmétrale, la stabilisation du talus pour contenir la terre, la construction d’une passerelle panoramique et d’une terrasse-belvédère.

Il est également prévu la réhabilitation des espaces verts et jardins, en respectant le design original et les caractéristiques patrimoniales du lieu. Monroy García a précisé que l’interdiction ne sera en vigueur que pendant 2026. On prévoit que l’accès au cimetière revienne à la normale en 2027, une fois les travaux achevés.

Quelles activités auront lieu à Janitzio pendant la Nuit des Morts ?

Malgré la fermeture du cimetière pour les visiteurs, l’île proposera diverses activités afin que les touristes et les habitants puissent profiter de cette célébration traditionnelle.

Parmi les principales options figurent :

Un autel monumental le long des allées piétonnes de l’île.

L’accueil traditionnel des mariposeros.

Un autel sur le terrain de basket-ball.

Un événement culturel sur l’esplanade du Monumento à Morelos.

La vue panoramique du cimetière et du lac de Patzcuaro depuis la nouvelle passerelle ouverte aux visiteurs.

Ces activités ont été convenues lors d’une tournée à laquelle ont participé des autorités fédérales, étatiques et municipales, ainsi que des représentants de la communauté.

Rehabilitation de Janitzio fait partie du Plan Michoacán

Les travaux s’inscrivent dans le Plan Michoacán pour la Paix et la Justice, qui prévoit plus de 300 millions de pesos pour des interventions dans divers points de l’État, selon les informations officielles.

La stratégie est portée par la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum Pardo, et le gouverneur de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. La Secrétariat du Tourisme de l’État a souligné que les actions visent à renforcer la sécurité, préserver le patrimoine culturel et soutenir les communautés qui maintiennent vivantes les traditions de la Nuit des Morts.

Pour ceux qui prévoient de visiter Janitzio en 2026, la principale considération sera qu’ils ne pourront pas accéder au cimetière, mais pourront toutefois profiter des activités culturelles et des vues panoramiques mises à disposition pour la célébration.