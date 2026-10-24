Culiacán, Sinaloa. – Poussés par l’enthousiasme pour le sport et le désir de partager leur passion pour le volley-ball, les membres de la Communauté de randonneurs de Culiacán ont lancé la troisième édition de la Ligue Mixte de Volley des Intercommunautés Randonnées de Culiacán 2026, qui réunit douze équipes.

Liga de Voleibol Mixta Senderista reúne a 12 equipos en Culiacán

L’inauguration a été confiée au directeur de l’Institut Municipal du Sport et de la Culture Physique (IMDEC), José María Casanova Rodríguez, qui invita les joueuses et joueurs à profiter de chaque rencontre dans le respect et l’adhésion aux règles du jeu.

Lors de son message, il a souligné l’importance de pratiquer le sport dans un cadre de respect où l’activité physique permet aussi de resserrer les liens et de partager des expériences. Il a également exprimé sa confiance dans le fait que cette édition connaîtra une réponse positive grâce à l’enthousiasme des membres de la ligue.

En la ceremonia, Evodio León Cota, director de Deportes de la Universidad Autónoma de Occidente, dio la bienvenida a las y los participantes, mientras que Érick Soto Contreras tomó la protesta deportiva, en la que los equipos asumieron el compromiso de jugar con responsabilidad.

Le coup d’envoi officiel a été donné par Juan Francisco Zavala, représentant de la Communauté Randonnée de Culiacán, et José Manuel López, qui ont exécuté les services d’ouverture.

Los equipos participantes son:

Lobos Ancentrales

Team Tortuga

Avanzados

SG Garra I

Puro SC II

Todo Terreno

Bitaches II

Correcaminos

Lobos Royal

Lobos Alfa

Linces

Bitables I

Con cette troisième édition, la ligue offre à ses membres l’occasion de rester actifs, de mettre leurs compétences à l’épreuve et de renforcer les liens entre les communautés de randonneurs, tant sur le terrain qu’en dehors.

A través del respaldo a cesas iniciativas, l’IMDEC contribuye au développement sportif de Culiacán et promeut des modes de vie sains grâce à la pratique organisée du sport.