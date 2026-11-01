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Culiacán, Sinaloa. – Parfois, la fatigue force Zaida Patricia Leal Viveros à arrêter la couture et à poser les ciseaux sur la table. Son corps a besoin de repos avant de reprendre le tissus et de poursuivre les retouches de vêtements qu’elle réalise depuis chez elle pour contribuer aux dépenses du foyer et à son traitement médical.

À 48 ans, chaque point représente bien plus qu’un revenu. C’est l’occasion de rester active, de faire ce qu’elle aime et de préserver l’indépendance qu’elle a tant d’efforts à reconquérir.

Zaida cose motivos para seguir disfrutando la vida

C’est aussi une façon de remercier le fait qu’après avoir été si proche de perdre la vie, elle peut encore embrasser son mari, vivre avec ses enfants et profiter de ses petits-enfants.

Depuis environ six ans, elle affronte l’insuffisance rénale et, depuis quatre ans, reçoit une hémodialyse. La maladie a modifié son rythme de vie, mis à l’épreuve sa force et lui a appris qu’il existe aussi des moments où il faut faire une pause.

Cependant, entre les pauses et de petits travaux, elle trouve dans la couture une raison de continuer à faire ce qu’elle aime.

Apprendre à se reconnaître de nouveau. Après être restée trois mois à l’hôpital, Zaida a dû affronter des changements physiques et émotionnels qu’elle n’avait jamais imaginés. Elle a perdu du poids, a eu besoin d’aide pour les activités quotidiennes et pendant huit mois elle a évité de se regarder dans le miroir.

Se reconnaître dans sa propre image lui était douloureux; elle avait besoin de temps pour comprendre à quel point son corps avait changé et apprendre à vivre avec une réalité différente.

« Ce qu’il y a de plus difficile à accepter dans la maladie, ce sont les changements si radicaux qu’elle provoque dans ton corps, dans ta façon de penser et de ressentir. L’insuffisance rénale n’affecte pas seulement tes organes, elle impacte aussi ton esprit et bien d’autres aspects de ta vie », a-t-elle déclaré.



Pour une femme qui