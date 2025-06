Au Mexique les cartels de la drogue défient l’État. Mardi, six militaires à bord d’un blindé de l’armée mexicaine ont été tués dans l’explosion d’une mine posée par des trafiquants. Ces 20 dernières années, ils ont assassiné 450 000 personnes. Le cartel de Jalisco est aujourd’hui le plus puissant et le plus cruel. Les États-Unis, inondés par la drogue venue du Mexique, offrent quinze millions de dollars pour l’arrestation du chef de ce groupe criminel.