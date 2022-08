Devenez Ambassadeur XOCHI BOTANICALS – « El espíritu francés con corazón de México! »

Vous êtes résident au Mexique et souhaitez monter votre « business » pour y rester, vous projeter dans l’avenir de manière solide tout en bénéficiant d’une grande liberté de mouvement ? Alors devenez Ambassadeur XOCHI BOTANICALS qui sera dans les 10 prochaines années la marque de beauté naturelle de référence pour le Mexique. Nous avons interviewé François-Xavier Girou, CEO, qui nous explique pourquoi et comment s’investir dans cette belle aventure franco-mexicaine !

Le Grand Journal du Mexique – Bonjour François-Xavier, tu es au Mexique depuis quelques années maintenant et nous souhaiterions mieux connaître ton parcours. Qui es tu et depuis quand es tu au Mexique?

François-Xavier Girou – Je suis François-Xavier Girou et je suis le Directeur General et fondateur de XOCHI BOTANICALS. J’ai 46 ans et je suis français. Je suis né à Bourges, au centre de la France. J’ai fait mes études à Paris (Université Paris-IX Dauphine) et Lille (EDHEC Business school). J’ai commencé à travailler aux Etats-Unis à Houston pour Total et ensuite à Paris en audit conseil pour Arthur Andersen et Ernst & Young.

En 2003, j’ai commencé une aventure de 15 ans dans le Groupe Rocher. Entre mes missions pour la DG groupe et mes postes en finance, gestion, opérations et direction générale, j’ai construit des expériences riches en rencontres et diversifiées autour de projets internationaux : France, Mexique, Maroc, Russie, Chine, Canada.

J’ai découvert le Mexique en 2003 pour une mission d’urgence demandée par la DG groupe : un intérim d’un mois sur un poste de direction financière en pleine clôture annuelle. A l’époque je ne parlais pas espagnol et la découverte de Mexico représentait une expérience culturelle intense et riche. Je suis revenu ensuite toutes les 6 semaines avec chaque fois un peu plus de connaissance de l’espagnol et de curiosité pour ce grand pays.

C’est naturellement que j’ai accepté mon premier post d’expatriation à Mexico de 2015 à 2018 pour la marque Stanhome. Après un retour au siège du groupe, j’ai de nouveau accepté de m’expatrier à Mexico en 2011. Pendant 7 ans j’ai représenté le Groupe au Mexique, assuré sa cohérence autour des marques Yves Rocher et Stanhome et dirigé directement les Operations Amériques et les Services partagés Mexique. A la fin de mon expatriation en 2018, développer mes nouveaux projets au Mexique m’est apparu comme une évidence.

LGJ: Comment est né le projet Xochi ? Et pourquoi le Mexique en particulier ?

FXG – Le projet est né à la fois d’observations et de rencontres. La première observation réside dans la richesse et la diversité des ingrédients naturels au Mexique. Le potentiel est énorme mais très sous utilisé par les grande marques cosmétiques.

La deuxième observation concerne la vente directe. C’est un canal de distribution extrêmement puissant avec 2,2 millions de vendeuses actives et plus de 8 milliards de dollars de chiffre d’affaires au Mexique. Mais en dépit d’initiatives timides de digitalisation, les process restent identiques à ceux utilisés au XXe siècle. Il y a une opportunité d’« uberisation » de la vente directe avec une utilisation efficace des outils digitaux et un modèle social selling adapté.

Une rencontre enfin. Lors d’une réunion de consulting, j’ai découvert un sous-traitant de production capable de fournir un niveau de qualité exigeant, disposant de capacités et d’un laboratoire de formulation de haut niveau. Le déclic s’est fait avec les propriétaires et leur fille a même intégré l’équipe fondatrice de XOCHI comme directrice des opérations.

De tous ces éléments s’est dessiné une idée simple : mettre en valeur les ingrédients naturels du Mexique tout en capitalisant sur le savoir-faire français cosmétique. Des investisseurs en France, aux Etats-Unis et au Mexique nous ont aidé à concrétiser cette vision.

Un slogan « Espíritu francés, Corazón de México » et une marque aux accents nahuatl mais internationale « XOCHI BOTANICALS » étaient ainsi présentés à la presse, au Club France de Mexico, en mars 2019.

Et pour inscrire la dynamique de la marque dans un business digne du 21e siècle, nous avons développé tout un modèle de Social Selling et d’outils digitaux. La France rencontrait ainsi le Mexique, le naturel fusionnait avec la technologie, et l’authenticité se mariait avec l’innovation.

LGJ – Peux tu nous présenter un peu plus la marque et ton positionnement sur le marché mexicain?

FXG – XOCHI BOTANICALS s’organise autour de 2 grandes familles de produits : Les soins du visage et les soins corporels. Une catégorie spéciale, XOCHI CARE, a également vu le jour en raison de la COVID avec des sprays et des gels hydroalcooliques. Nous avons en tout 27 produits disponibles et environ une dizaine de formules déjà développées pour nos futurs lancements.

La catégorie soins du visage représente particulièrement l’ADN de la marque : des ingrédients naturels mexicains iconiques et aux propriétés extraordinaires (Agave bleu, Fleur de Cempasuchil, Tepezcohuitle, Rose de la résurrection…) combinés avec des actifs à la pointe de l’innovation venant de laboratoires français et européen (Matrixyl®3000, Eyeseryl®,…).

Et pour une expérience d’utilisation révolutionnaire, nous avons utilisé chaque fois que possible des pots « Airless » capables de protéger les formules de l’oxydation et des contaminations.

Aujourd’hui la marque est présente en Social Selling avec des vendeurs indépendants, mais également sur internet avec notre site www.xochibotanicals.com, sur quelques Market places comme Amazon, Mercado Libre, et Biutest et progressivement dans des Hôtels boutiques et Instituts de beauté.

L’objectif est de nous développer commercialement rapidement au Mexique grâce a notre modèle de Social Selling et de positionner la marque sur le moyen-haut de gamme en étant présent dans des endroits prestigieux (Liverpool, Hôtels Boutique, Instituts de beauté…).

XOCHI BOTANICALS doit devenir dans les 10 prochaines années la marque de beauté naturelle de référence pour le Mexique : ce qu’Yves Rocher est à la France et Natura au Brésil.

Afin de nous développer solidement, nous avons dès l’origine encrée la marque avec des valeurs fortes autour de la notion de communauté et de respect social et environnemental : une communauté d’opportunité (économique et de développement personnel) mais également une communauté de responsabilités (environnemental et social). Nos valeurs : l’efficacité, la proximité, la liberté, le respect et l’innovation.

LGJ – Votre stratégie commerciale s’appuie sur un réseau d’ambassadeurs partout au Mexique. Quel est le modèle proposé aux investisseurs ?

FXG – Afin de structurer notre développement et de répondre à un besoin de proximité de nos clients (es), nous avons imaginé le rôle d’Ambassadeur Xochi. Ces hommes et ces femmes seront les relais et les moteurs de la marque dans des zones géographiques stratégiques pour notre développement : grandes villes, zones touristiques internationales, Pueblos Mágicos.

L’ambassadeur aura pour mission d’augmenter la visibilité de la marque dans sa zone, de développer son réseau et ses ventes et d’identifier toutes les opportunités de croissance. Il bénéficie du support de l’équipe centrale et pourra se former efficacement avec toutes les ressources de la XOCHI ACADEMY.

L’investissement initial en produit pour 20,000 pesos se fait avec un discount de 50% sur les prix publics. Le retour sur investissement peut être donc très rapide. L’ambassadeur doit cependant projeter son investissement personnel en termes de temps, d’implication et de budget dans une vision long terme qui lui permettra de développer efficacement son propre business Xochi dans sa localité.

Avec une telle vision et implication, les gains économiques peuvent être rapidement conséquents avec le business model digital XOCHI (26% à 40% discount sur les achats direct de produits, 26% à 50% de commissions sur les ventes digitales, nombreuses promotions additionnelles, 10% à 16% de commissions sur les ventes de son réseau, 10% sur les ventes des hôtels boutiques de sa zone, bonus de recrutement, programme de fidélité…).

De plus, la jeunesse de l’entreprise ouvre de vastes territoires vierges à conquérir. Les ambassadeurs seront les pionniers du développement de la marque et les premiers à bénéficier de sa croissance.

C’est une opportunité rare d’enrichissement personnel : en relations humaines, en expérience et compétences professionnelles et bien entendu économiquement. Mais c’est avant tout une belle aventure. On vous attend dans l’équipe Xochi !