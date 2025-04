Guerre commerciale de Trump : le Mexique abaisse sa prévision de croissance en 2025 !

Le gouvernement mexicain a annoncé mardi abaisser sa prévision de croissance pour 2025 en raison des incertitudes provoquées notamment par les droits de douane décidés par le président américain Donald Trump. Le ministère des Finances a ainsi reconnu dans un communiqué qu’il devait abaisser sa prévision de croissance du Produit intérieur brut (PIB) pour 2025 à une fourchette de 1,5% à 2,3%, contre un taux de 2% à 3% avancé en novembre lors de la présentation du budget de l’année en cours. Mexico a notamment évoqué «un environnement extérieur incertain en raison des tensions commerciales mondiales et des conflits géopolitiques».

La Banque centrale du Mexique (Banxico), qui a elle aussi révisé son pronostic, avait dévoilé un chiffre bien plus faible: +0,6%, contre une estimation précédente de 1,2%. L’institution a également cité comme cause l’«incertitude» liée aux politiques de Washington. Donald Trump doit dévoiler mercredi des nouveaux droits de douane «réciproques» contre les pays qui taxent les produits américains, après avoir déjà visé les exportations étrangères d’acier, d’aluminium, et à la veille d’une vague supplémentaire contre l’automobile.

Plus de 80% des exportations du Mexique sont destinées aux États-Unis, dont il est le premier partenaire commercial. Le pays abrite un grand nombre d’usines d’assemblage automobile étrangères appartenant à des constructeurs tels que Ford, General Motors, BMW, Volkswagen et Toyota Mardi, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a dit en conférence de presse ne pas «croire» à l’approche «œil pour œil, dent pour dent, car cela conduit toujours à une mauvaise situation».

