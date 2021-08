« Appartementfrancais.mx », un concept store Mode & Lifestyle 100% français !

En 2018 quand Sophie Larmenier décide de s’installer au Mexique, rien ne laisse présager qu’elle s’y installera définitivement et qu’elle créera ici son entreprise : un concept store en ligne Mode & Lifestyle français pour homme et femme https://appartementfrancais.mx/ qui fait un carton sur le net.

Appartement Français c’est d’abord une histoire d’amour puis une histoire de vie et le reflet d’une passion certaine pour la mode.

Sophie aime voyager, découvrir le monde, croquer la vie à pleines dents comme la plupart des jeunes et en 2018 quand l’entreprise Lacoste lui propose de s’expatrier au Mexique pour être responsable des achats elle n’hésitera pas une seconde. C’est avec 10 valises et son chat sous le bras qu’elle s’envole pour Mexico City. Un an plus tard, c’est une histoire d’amour qui l’empêchera de rentrer en France, quand son contrat se termine, mais c’est la crise du COVID et un marché du travail compliqué qui l’incitera à lancer son entreprise.

Une volonté féroce de joindre deux morceaux de cœur et de vie dans un projet qui réunirait les marques préférées de la fondatrice au sein d’un concept store en ligne Mode & Lifestyle pour homme et femme.

Sophie commence peu à peu à faire le tour de son « appartement français » pour réunir tous les produits français qu’elle n’avait pas oublié de mettre dans ses valises: une bougie parfumée « Durance » sur la table du salon, un poster « La Majorette à moustache » dans la chambre, un carnet de notes « Gallimard » pour démarrer le projet ou encore une marinière « Saint James » offerte à son conjoint comme premier cadeau de Saint Valentin.

Ensuite c’est une histoire de rencontres, de volonté, beaucoup de temps et de patience pour contacter toutes les marques et leur faire part du concept pour les convaincre de les représenter au Mexique. « Maison Labiche » ou encore « Saint James » sont parmi les premières marques à avoir adhéré au projet convaincu de l’importance de leur développement dans ce pays.

Finalement c’est en février 2021 que la boutique en ligne est ouverte avec 12 marques françaises iconiques, internationales ou artisanales, mais toujours avec la même empreinte française et cette élégance si particulière qui caractérise les Français.

« Saint James » c’est la marque iconique de la marinière. Créée en 1889, fabrication française pour ce vêtement indémodable et si représentatif du style français ! « Maison Labiche » c’est une marque mode parisienne créée en 2011 et qui s’amuse à broder sur ses vêtements ces petits mots français qu’on aime tant « oh là là, « amour » … Comme un détail subtil pour porter avec soi un petit peu de la France.

« French Disorder » c’est la marque « Happy to wear » unisex qui reprend le mot « Frenchy » qui caractérise les français pour en faire des vêtements joyeux colorés et confortables. « Le Mont Saint Michel » c’est la marque workwear qui a su remettre au goût du jour l’iconique veste de travail et qui depuis 1998 s’amuse à recréer l’esprit effortless chic et singulier des français.

On retrouve aussi des marques comme « Durance » et son savoir-faire ancestral sur la bougie, ou encore « Gallimard » et sa ligne de papeterie « Blanche » qui fait références aux couvertures de romans français, mais aussi de petites marques de maroquinerie made in France comme « Copains », « Capuches » ou « Hexagone ».

Le concept store cherche à recréer un art de vivre et un style français, non seulement au travers de la sélection de produits qui met en valeur ce je-ne-sais-quoi français mais aussi au travers d’un blog qui partage avec les lecteurs les endroits préférés français à Mexico de la fondatrice ou encore les anecdotes et histoires culturelles françaises qui nous font sentir comme à la maison !

Appartement Français c’est un projet de vie dans lequel elle souhaite se faire plaisir et faire plaisir aux autres, travailler avec transparence et éthique en mettant en avant le savoir-faire et le style français.

Appartement Français c’est beaucoup d’amour pour la France mais aussi pour le Mexique où la fondatrice a décidé de s’installer avec son époux mexicain. Comme un joli pont qui traverse l’Atlantique, Appartement Français souhaite faire connaître le meilleur de la France au travers d’une sélection de produits choisis avec soin, voire chiner, afin de rendre accessible un petit bout de ce pays si cher à la fondatrice.

Ne manquez pas de vous rendre sur ce site merveilleux ou la qualité des vêtements, des produits est indéniable et ou vous pourrez découvrir les tendances de la mode française actuelle. Sophie a un œil certain et fait preuve de grand professionnalisme. Faites vous plaisir et si vous avez un cadeau original à offrir et qui plus est 100% français alors il ne vous restera plus que de commander en ligne et d’attendre tranquillement qu’il vous soit livré à la maison.

