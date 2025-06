Vous êtes nostalgiques de la France, les petits beurres LU et la vraie moutarde AMORA vous manquent ? Vous souhaitez acheter des sirops Teisseire pour vos enfants ou de la farine de sarrasin pour vos crêpes ? Alors la Tienda Francesa sera votre nouvel ami sur internet avec une livraison partout au Mexique. Marie-Pierre et Thierry Dié sont à l’origine du projet aujourd’hui en plein expansion. Reportage….!

Elle est psychologue coach, anthropologue et lui cadre financier corporate mais rien ne les prédestinait à se lancer dans un projet aussi éloigné de leur secteur d’activité si ce n’est l’envie de se retrouver au Mexique, de fuir la routine parisienne et de monter ensemble un projet de vie loin de la France.

Marie Pierre Dié Sanchez avait déjà vécu au Mexique entre 1991 et 1995 et travaillé au centre culturel et musée d’anthropologie de Toluca puis à l’Unicef. Une première expérience très enrichissante où elle rencontre les indiens Otomis de Temoaya et travaille avec les enfants des rues avec à la clé la publication d’un livre sur les filles de la rue… »las ninas olvidadas de la Ciudad de Mexico » ! Comme beaucoup, elle succombe aux charmes de ce pays « le Mexique est un pays de cœur et d’émotions, de découvertes et de surprises, de générosité, d’enthousiasme et de vie pleine. Les expériences qu’il nous est donné de vivre sont uniques et souvent mémorables » souligne t-elle.

Pour Thierry Dié c’est plus compliqué, il est cadre chez Total et n’a jamais quitté la France mais est tenté par les horizons lointains… »c’est lorsque j’ai rencontré Marie-Pierre il y a un peu plus de 7 ans que l’envie de quitter Paris et la France a fait son chemin et pu se concrétiser. Nous avons alors décidé de nous lancer ensemble dans cette aventure…..à l’aventure, en se lançant dans l’inconnu.. » dit-il. Et les voici au Mexique en plein été 2014 !

L’idée du projet vient d’un constat, celui des valises pleines de produits français au retour des séjours en France et les commandes de produits aux personnes venant de visite. C’est valable partout dans le monde et au Mexique en particulier car « nous avons trouvé peu ou pas de produits français de grande consommation », nous indique Marie-Pierre qui a vécu plus de 20 ans à l’étranger et qui sait ce que l’expatriation implique en termes de logistique alimentaire….!

Un beau projet mais de grosses « galères » au tout début !

La Tienda Francesa démarre en avril 2015 mais les débuts sont compliqués car personne ne savait vraiment quelles étaient les modalités d’importation.

La demande en termes de produits est difficile à mesurer au moment du lancement du projet et bien des obstacles sont apparus une fois la première commande lancée ; des containers bloqués à Veracruz, des interprétations très variables d’un agent en douane à l’autre sur les droits d’importation, des transporteurs peu impliqués dans le bon déroulement des opérations et un taux de conversion considérable (6 mois).

Mais à force d’acharnement et grâce à une stratégie de développement de plus en plus affinée, l’Epicerie française a pris le chemin du développement et « nous avons à présent du mal à répondre correctement aux demandes des clients » nous indiquent-ils.

L’Epicerie française a été sélectionnée pour intégrer un accélérateur d’entreprise (exclusif pour femmes) de renommée, Victoria 147, dans le cadre de laquelle ils sont accompagnés depuis peu par des experts de très haut niveau sur tous les secteurs d’activités. « J’ai quand même un regret et une frustration étant française et important des produits français que l’aide reçue soit mexicaine et non française ! » mais « notre principal soutien a été nos clients fidèles depuis l’ouverture et nous tenons à les remercier car si l’épicerie a réussi à se développer et à exister c’est bien grâce à eux ! » souligne Marie-Pierre.

Une gamme de produits très large…

Les produits importés sont de grande consommation et l’idée est de proposer des marques que l’on trouve et que l’on consomme usuellement en France. La gamme de produits est donc assez large avec entre autres des biscuits, chocolats, bonbons, confitures, céréales, mais aussi des huiles, vinaigres, herbes, plats préparés, liquides et produits d’hygiène.

L’offre c’est étendue aux fromages, charcuteries et même du caviar dont des produits fabriqués au Mexique en particulier par des compatriotes : « il y a d’excellents produits « type » français produits ici que ce soit dans la pâtisserie, la charcuterie, les fromages, les huîtres par exemple et nous souhaitons être une plate forme de vente de ces produits »..Voir le diaporama et consulter le site en ligne: https://latiendafrancesa.mx/

Que du bonheur donc à parcourir les listes et une stratégie commerciale solide basée sur 3 axes: internet (e-Commerce avec un effort particulier sur le service de livraison), les magasins/restaurants/hôtels qui revendent les produits et la grande distribution avec la Comer (City market). Ils préparent d’ailleurs actuellement la « feria de Francia » qui aura lieu en octobre à la Comer avec une offre considérable de produits français.

Un développement en province…

L’ambition pour les prochains mois sera d’élargir la gamme des produits actuels, être le fer de lance pour la charcuterie française et de se développer davantage en province: « actuellement la majorité de nos clients sont à Mexico ; 10 % vivent en province et nous leur envoyons les produits en paqueteria ; nous souhaitons une présence physique dans les principales villes du pays ; nous avons commencé à Querétaro, à Playa del Carmen et Isla Mujeres » soulignent-ils !

« Nous envisageons d’ouvrir une antenne à Cancun car la demande est importante sur cette zone notamment au niveau hôtelier et restauration de par la population que draine la région en termes de tourisme« .

Et puis avec les accords en cours entre la Communauté européenne et le Mexique les droits de douane devraient considérablement diminuer notamment pour les gâteaux et confiserie, ce qui aura un impact à la baisse sur ces produits à l’Epicerie française.

Une expatriation c’est d’abord un défi culturel…

« Au pire si les choses ne fonctionnaient pas nous avions toujours la possibilité de revenir en France » souligne Thierry mais se retrouver propulsé dans un pays qu’il ne connaissait pas et hors de sa zone de confort fut pour lui un choc ! S’insérer au niveau professionnel et s’adapter aux réalités locales a relevé du véritable défi ; le « oui », le « ahorita » ne sont pas évidents à comprendre au Mexique….

En revanche au niveau climat c’est parfait .. « J’avais fui la grisaille parisienne et je ne suis pas déçu par ce que j’ai trouvé » et puis « j’adore les mexicains, pour leur vraie gentillesse et malgré une situation très violente dans certaines régions je me sens moins en insécurité au quotidien à Mexico qu’à Paris. Je suis fasciné par le pays, la diversité et la richesse culturelle de ce pays « .

Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez vous faire plaisir, offrir un cadeau original à vos proches, ou tout simplement fournir votre boutique en produits français importés ou locaux alors n’hésitez pas, consultez le site en ligne ou communiquez vous avec Marie-Pierre et leur personnel qui se feront une grande joie de vous renseigner et de vous consentir !

INFORMATIONS INFORMATIONS

La boutique en ligne: https://latiendafrancesa.mx/

Nous recevons les remarques, les demandes de produits des clients par mail : info@latiendafrancesa.mx et/ou téléphone (Mexico) – 55 70 37 44 89

Achats :

Pour le client particulier à Mexico ; commande en ligne sur latiendafrancesa.mx et réception du colis dans un délai de 1 à 3 jours ;

pour les clients particuliers en province ; commande en ligne latiendafrancesa.mx en indiquant l’adresse et CP et réception du colis en 2 à 5 jours par paqueteria

Nous offrons des tarifs spéciaux pour les professionnels

Promotions :

Présentées en ligne sur facebook « la tienda francesa » et dans la newsletter hebdomadaire

Lieux de revente : Nous avons différents points de vente sur Mexico et en province

Mexico :

O’delices

Restaurant Bakea

La Bohème

Ficelle

Dulceria Koko

6 city market

1 comer (insurgentes)

Queretaro

Le Breton

Playa del Carmen :

La Brioche

Zincale Minimarket

Isla mujeres