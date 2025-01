Le long-métrage de Jacques Audiard est devenu cette semaine le film non anglophone le plus nommé de l’histoire aux Oscars. Une consécration qui s’accompagne d’une violente polémique sur sa représentation du Mexique.

Encensé à Hollywood mais répudié au Mexique. Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard sur une narcotrafiquante mexicaine transgenre, séduit la planète cinéphile mais pas le pays qui l’a inspiré, qui lui reproche de s’approprier avec légèreté les tragédies de la narco-violence.

Ce jeudi 23 janvier, cette comédie musicale est entrée dans l’histoire avec 13 nominations aux Oscars, record pour une oeuvre non-anglophone. Et va connaître enfin le verdict du public au Mexique avec sa sortie en salle, après des mois de réquisitoires violents.

« Emilia Pérez est tout ce qu’il y a de mal dans un film: stéréotypes, ignorance, manque de respect, exploitation d’une des crises humanitaires les plus graves au monde (les disparitions massives au Mexique). Blessant. Frivole », a résumé sur X Cecilia Gonzalez, qui se présente comme journaliste mexicaine en Argentine (47.000 abonnés).

Le chemin de croix d’Emilia sur ses terres a commencé fin octobre au festival de Morelia (nord-ouest) lors d’une projection en présence d’Audiard et des actrices récompensées à Cannes par le prix d’interprétation féminine, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez et Adriana Paz.

Guère impressionné, le public a applaudi du bout des doigts l’histoire de cette narcotrafiquante sanguinaire assignée homme à la naissance, qui aide les victimes des cartels dont les proches des disparus une fois sa transition vers le sexe féminin opéré.

Le chef-opérateur mexicain Rodrigo Prieto, lui aussi très prisé à Hollywood (Barbie de Greta Gerwig, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese), a tiré le premier contre le film tourné en studio à Paris, à part quelques extérieurs nuit à Mexico. À part la présence au casting de la Mexicaine Adriana Paz, « tout semble inauthentique », a-t-il résumé pour la revue spécialisée Deadline.

« Surtout quand le sujet est si important pour nous les Mexicains », a-t-il ajouté, allusion aux quelque 30.000 homicides annuels et 100.000 disparus liés en grande partie à la narco-violence.

« Je n’ai rien contre les non-Mexicains qui font des films au Mexique mais les détails sont importants. Prenez le cas d’Ang Lee. Il est de Taïwan et il a fait Brokeback Mountain (romance entre deux cow-boys américains,, NDLR). Mais il se concentre sur les détails », a conclu Prieto, qui défendait son propre film (Pedro Paramo, pour Netflix) à Morelia.

« (Emilia Pérez) trivialise le problème des disparus au Mexique », s’insurge Artemisa Belmonte, auteure d’une pétition sur change.org pour s’opposer à sa sortie en salle comme à la remise de récompenses (11.000 signatures depuis le 9 janvier).

‘Emilia Pérez’ est « l’un des films les plus grossiers et les plus trompeurs du XXIe siècle », a enfoncé le clou l’écrivain Jorge Volpi dans El País.