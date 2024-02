Le plus grand magasin d’aliments et produits mexicains ouvre ses portes à Paris !

L’ambassadrice du Mexique en France, Mme Blanca Jiménez Cisneros, a inauguré, le jeudi 1er février dernier, le plus grand magasin d’aliments et produits mexicains de Paris, en présence des entrepreneurs Nicolás Jiménez Roldán, Fernando Moreno et plus de 300 invités, clients de la marque.

« La Esquinita » est aujourd’hui considéré comme étant le plus grand magasin de produits alimentaires et artisanaux mexicains en France.

La nouveauté de la boutique est qu’elle propose également des ateliers de cuisine et des dégustations de liqueurs mexicaines a expliqué Jiménez Roldán, originaire de Cuautla, Morelos, également président de l’association Paris-Mexico, organisateur del Grito nacional en París et propriétaire de la revue Destination Mexique depuis plus de 30 ans !

Seront organisées dans cet espace, des expositions d’art et d’artisanat mexicain et exposées des photos faisant référence à la gastronomie et boissons mexicaines. La première exposition du photographe Birro Borja aura lieu dans les prochains jours et aura pour thème les champs d’agaves.

Fernando Moreno, associé et homme d’affaires de Puebla, a souligné que le magasin compte plus de 300 produits mexicains, dont les fameuses tortillas, haricots, toutes les sauces piquantes, feuilles de maïs, tequilas, mezcales et autres boissons mexicaines dont les bières et les jus de fruits.

Des importateurs, des restaurateurs, des chefs mexicains, des représentants de différentes associations mexicaines en France et des clients de la boutique étaient présents lors de l’inauguration de cette nouvelle boutique installée au 36, rue de la Lune á Paris, 75002, Metro : Bonne Nouvelle.

Environ 7 000 Mexicains vivent actuellement à Paris et dans son agglomération. Un grand nombre d’entre eux sont á la recherche de produits mexicains pour régulièrement fêter leur Mexique bien-aimé, profiter et promouvoir sa gastronomie inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.

INFOS: Les produits sont également disponibles sur le net: https://www.laesquinita.fr/

Source – bajio.quadratin.com.mx