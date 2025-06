Cactus, l’or vert du Mexique ! Reportage | ARTE Family

Emblème du Mexique, le nopal est omniprésent dans la cuisine du pays. Ce figuier de Barbarie pousse en rangs serrés sur les versants de Milpa Alta, l’arrondissement le plus méridional de Mexico. Ses vertus médicinales ne faisant guère de doute, ce super-aliment est prêt à conquérir le monde entier.

Les champs de Consuelo Lara sont situés sur les pentes de Milpa Alta, le plus méridional des 16 arrondissements que compte la ville de Mexico. Dans la langue préhispanique nahuatl, « Milpa Alta » signifie « champ de blé en altitude ». À plus de 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, c’est ici que pousse une grande partie des primeurs destinées à la mégapole.

Le nopal y représente 80 % des cultures. Consuelo est l’une des rares femmes à posséder une exploitation de cactus et à gagner ainsi sa vie. La petite coopérative qu’elle a créée emploie plusieurs femmes. Ce qui n’est pas du goût de tous dans cette région traditionalisme. Consuelo est pourtant bien décidée à faire de son nopal bio une marque à part entière, avec un label d’origine.

Si les producteurs s’associaient, ils pourraient vendre ce super-aliment à des prix fixes et tout le monde y gagnerait. Et ce n’est pas tout, ce cactus a encore d’autres qualités « vertes » qui font de lui un produit tendance : il peut être transformé en cuir végétal. Adrián López et Marte Cazarez se consacrent depuis des années à cette alternative écologique au cuir animal et synthétique.

Grands consommateurs de peausseries, des secteurs comme la mode et l’automobile suivent de près leurs travaux. Mais pour les cultivateurs dont fait partie Consuelo, le quotidien reste pétri d’incertitude : la récolte permettra-t-elle de répondre à la demande ?