«Viva Maria», Bardot et Moreau en vedette au Mexique sur TV5Monde+

Ce film de Louis Malle entièrement tourné entre Tepoztlan et Guanajuato en 1965 réunit les deux stars de l’époque, Brigitte Bardot et Jeanne Moreau. En accès libre sur la plate-forme.

L’intérêt des cinéastes français pour le Mexique ne date pas d’»Emilia Perez». Il y a 60 ans, Louis Malle réalisait sa première production à gros budget dans le Morelos et le Guanajuato. Un film d’action, avec Jeanne Moreau et Brigitte Bardot dans les deux rôles principaux. Et quels rôles. Fille d’un anarchiste irlandais, poseuse de bombes dès l’enfance avec son père, Maria (Brigitte Bardot) fuit les forces britanniques au San Miguel, pays imaginaire d’Amérique latine. Là, elle intègre la troupe d’un cirque ambulant, avec une meneuse de revue qui s’appelle Maria également (Jeanne Moreau). Les soubresauts de l’histoire rattrapent les deux femmes qui prennent la tête d’une révolution paysanne contre les grands propriétaires terriens et le clergé (toute ressemblance avec la Révolution mexicaine n’est pas forcément fortuite…).

Filmées en extérieur, l’intensité des scènes de fusillades est renforcée par la beauté de la cordillère de Tepoztlan, des églises baroques et des édifices coloniaux. Avant même sa sortie en salle, le tournage a été un événement. Des journalistes français ont fait le voyage du Mexique pour traquer le moindre signe de rivalité entre Bardot et Moreau. Les deux actrices s’en défendent dans un reportage de «Cinq colonnes à la Une». Dans ce «making off» avant la l’heure, Louis Malle salue la qualité des techniciens et des acteurs mexicains…Rien d’étonnant, puisque le Mexique vivait depuis 1940 «l’âge d’or» de son cinéma national, avec les studios de Churrubusco.

Le film est en streaming gratuit sur la plate-forme de TV5 Monde+ qui propose une sorte de rétrospective Bardot avec huit films.

