Claudia Sheinbaum, première présidente du Mexique “dans l’ombre” de López Obrador!

Elle est la première femme présidente dans l’histoire du Mexique. La candidate de la gauche au pouvoir, Claudia Sheinbaum, a remporté la présidentielle mexicaine, selon les premiers résultats officiels annoncés par l’Institut national électoral (INE), lundi 3 juin. L’ex-maire de Mexico totalise entre 58 et 60% des voix, loin devant sa rivale de l’opposition, l’ex-sénatrice de centre-droit Xochitl Galvez, créditée de 26 à 28% des voix pour cette élection à un tour, a déclaré la présidente de l’INE Guadalupe Taddei. Le centriste Jorge Alvarez Maynez a obtenu entre 9 et 10% des voix.

Claudia Sheinbaum fait donc même mieux que López Obrador, dit “AMLO”, qui l’avait emporté en 2018 avec 53 % des voix – comme le prévoit la Constitution, il ne pouvait pas se représenter pour un second mandat. Par ailleurs, l’abstention, qui tournerait autour de 40 %, a été particulièrement élevée.

“Je serai la première présidente du Mexique en deux cents ans de république […] mais, comme je l’ai toujours dit, ce n’est pas mon succès, c’est le succès de nous toutes”:reprises notamment par le quotidien El Universal, ce sont les premières déclarations de Claudia Sheinbaum, qui a remporté, dimanche 2 juin, la présidentielle mexicaine.

Un pays extrêmement divisé politiquement

La victoire de Morena (Mouvement de régénération nationale), le parti fondé par López Obrador, est également sans appel au Congrès, qui était aussi renouvelé dimanche 2 juin. Le parti au pouvoir – avec ses alliés, des petits partis – obtiendrait “au moins 346 des 500 sièges de députés et 76 des 128 sièges de sénateurs”, détaille le site Animal Político.

Dans un pays extrêmement divisé politiquement, où les voix critiques ont dénoncé pendant six ans le “populisme” d’AMLO, Claudia Sheinbaum va vite être attaquée, commente le site Sin Embargo, proche de Morena : “La majorité de la presse, les journalistes les plus réputés, de nombreux intellectuels, la vieille pensée unique vont tout faire pour tenter de l’affaiblir. Une démonstration de misogynie, de frustration, de haine.”

Longtemps dans l’ombre d’AMLO, sans son charisme, Claudia Sheinbaum a affirmé durant sa campagne qu’elle ne changerait pas d’un pouce, dès son investiture, le 1er octobre prochain, la politique de son prédécesseur, à laquelle elle a consacré les premiers mots de son discours de victoire. “Cher président : merci ! a-t-elle lancé devant ses électeurs et sympathisants. Grâce au peuple, ceci est ton triomphe.”

Dans une interview à Libération, Claudia Sheinbaum explique vouloir baser son programme sur trois piliers : « l’éducation, les énergies renouvelables et les femmes ». Elle souhaite parvenir à l’« égalité salariale pour les femmes » et adapter son pays « aux changements climatiques avec l’accès à l’eau, qui est un enjeu primordial au Mexique ». Quant à la guerre contre les cartels, elle affirme qu’il faut faire davantage de prévention chez les jeunes et que « le Mexique a aussi besoin d’une réforme du pouvoir judiciaire ».

“Sheinbaum l’a emporté avec la force d’une locomotrice lancée à grande vitesse, commente le site El País México. [Mais] sa place ne sera pas facile […], à l’ombre du fondateur du parti.”

Source – Courrier International et agences