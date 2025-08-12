Affaire Cassez/Vallarta: les combats d’Israel

Une semaine après sa libération, l’ex-compagnon de Florence Cassez a défendu son acquittement et demandé la libération des deux membres de sa famille encore emprisonnés, lors d’une conférence de presse vendredi devant la Cour suprême à Mexico. Retour sur « l’affaire » qui a marqué au fer rouge la communauté française au Mexique.

Combatif après près de 20 ans de prison, Vallarta a entre autres signalé qu’il n’avait pas encore parlé avec Florence Cassez. « Je ne l’écarte pas non plus », a-t-il glissé en présence de sa femme et premier soutien, Mary Sainz, au fil d’une conversation à bâtons rompus sous une tente posée sur la voie publique.

Israel Vallarta à Mexico vendredi 8 août 2025. @ST

« Je suis très soulagée par la libération d’Israel, qui finalise la mienne », avait réagi depuis la France samedi 2 août auprès de l’AFP Florence Cassez, 48 heures après la décision d’une juge de l’Etat de Mexico. « La décision de la justice mexicaine grandit ce pays que j’aime ».

Rappel des faits

Vallarta et Cassez avaient été arrêtés début décembre 2005 dans un ranch entre Mexico et Cuernavaca. Ils étaient accusés d’enlèvements par deux responsables de sécurité de l’époque aujourd’hui en prison. Leur arrestation avait été retransmise en direct sur deux chaînes de télévision, convoquées par les forces de sécurité – un montage avéré.

Cassez avait été libérée en janvier 2013 sur décision de la Cour suprême. « L’affaire » avait provoqué une crise diplomatique entre la France et le Mexique après l’intervention directe du président français de l’époque, Nicolas Sarkozy, auprès de Felipe Calderon lors d’une visite très tendue à Mexico en 2009.

Vallarta était un ami du frère de Florence Cassez, Sébastien, un entrepreneur installé au Mexique. Sébastien s’était brouillé avec l’un de ses associés, Eduardo Margolis, très proche des responsables sécuritaires de l’époque et défenseur auto-proclamé de la communauté juive de Polanco.

Le couple Florence-Israel aurait fait les frais d’une vengeance de Margolis contre Sébastien. « C’est Margolis qui tirait toutes les ficelles. C’est lui qui était derrière tout », avait déclaré Florence Cassez dans un documentaire Netflix sur « l’Affaire » en 2022*. Dans une séquence, la jeune femme appelle Margolis qui accuse Israel « d’être le bâtard qui a enlevé des juifs de ma communauté ». « Tu n’avais rien à voir », dit-il à la Française…« Je ne sais rien », a balayé vendredi Vallarta interrogé sur Margolis.

« Une liberté légitime mais ma famille n’est pas au complet »

« Je suis libre, c’est une liberté légitime, qui n’est pas entachée de doute, je suis acquitté. Mais ma famille n’est pas au complet. Il manque mon frère et mon neveu », a poursuivi Vallarta devant la Cour suprême, en référence à Mario et Sergio, toujours en prison. Vallarta était entouré de son frère René et de son neveu Juan Carlos, tous deux emprisonnés de 2009 à 2016 avec un autre membre de la famille, Alejandro.

Israel Vallarta (G), sa femme Mary Sainz (D) et un soutien du couple à Mexico le 08/08/2025. @ST

Certaines voix ont demandé au parquet de faire appel de l’acquittement et la libération de Vallarta. « Cette décision de justice parle pour moi, à ces détracteurs, à ces personnes qui dans certains médias continuent de me diffamer, en disant que je n’ai jamais été innocent et que (ma libération) a été une erreur judiciaire », a répondu Vallarta, qui compte demander des réparations pour ses presque 20 ans en prison. « Je vais demander ce qui est juste. Je ne veux pas qu’on me donne davantage. Mais je ne veux pas que l’on me donne moins ».

« Montage »

A l’annonce de la libération de Vallarta, Claudia Sheinbaum a réglé de vieux comptes de la gauche au pouvoir avec le « sexenio » de Felipe Calderon (2006-2012) et sa guerre contre le narco. « On ne peut pas oublier les circonstances de l’arrestation, ni le montage conduit par Loret de Mola », a réagi la présidente mexicaine en citant le nom du journaliste, que Morena n’est pas loin de considérer comme un adversaire personnel. « Qui a été l’origine du montage? Garcia Luna, aujourd’hui prisonnier aux Etats-Unis pour narco-trafic ». Gerardo Garcia Luna était en décembre 2005 directeur de l’Agence fédérale d’investigation. Son collaborateur Luis Cardenas Palomino a été arrêté en juillet 2021, accusé de tortures dans l’affaire Vallarta/Cassez.

* « Désignés coupables: l’affaire Florece Cassez » (« El caso Cassez/Vallarta: una novela criminal »). Le documentaire est basé sur l’ouvrage de Jorge Volpi, « Una novela criminal », prix Alfaguara 2018 et sur les enquêtes de la journaliste Emmanuelle Steels, longtemps correspondante de médias francophones au Mexique (« Ceci n’est pas un kidnapping. L’affaire Cassez, la machination judiciaire qui a ébranlé le Mexique ». L’Harmattan. En espagnol: « El teatro del engaño: el caso Cassez/Vallarta ». Disponible en e-book).