AMLO prend un bain de foule à Mexico et montre ses muscles!

Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador est descendu dans les rues de Mexico dimanche à la tête d’une marche extraordinaire de ses partisans à l’approche des élections de 2024 et suite aux manifestations de l’opposition contre sa proposition de réforme de l’Institut national électoral (INE).

Accompagné de la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, et du ministre des affaires étrangères, Marcelo Ebrard, le président avance à travers une foule de personnes qui ont ralenti la marche et empêché son arrivée au Zócalo, bien qu’AMLO ait préféré continuer à pied dans un bain de foule, rapporte « Proceso ».

« J’invite tout le peuple à participer à ce moment historique », a déclaré samedi le président, conscient de sa force dans les sondages, dont certains lui donnent une cote de popularité de 60 %, alors qu’il avait auparavant exclu que le but de la marche soit de « montrer ses muscles ».

La présence d’AMLO dans la rue, la première fois qu’il défile en six ans, fait suite à un rassemblement la semaine dernière d’organisations de la société civile pour défendre l’INE, cible d’une réforme poussée par le président mexicain.

L’opposition affirme que l’initiative, envoyée par le président à la Chambre des députés en avril dernier, est une stratégie visant à éliminer l’organe électoral autonome du pays.

Selon l’affilié mexicain de CNN, la réforme propose, entre autres, une réduction des budgets de l’INE et des partis politiques, ainsi que l’élection des conseillers et des magistrats électoraux de l’institut par vote populaire et non par nomination par les législateurs.

Volontiers clivant et adepte de la «polarisation» politique, le président avait estimé que les manifestants défendaient en fait «le racisme, le classisme et la corruption». AMLO affirme que son propre rassemblement n’est pas une réponse à l’opposition, mais une façon de «célébrer des progrès dans la transformation du Mexique».

Il veut «montrer ses muscles», estime Fernando Dworak, analyste à l’Institut technologique autonome de Mexico (ITAM), joint par l’AFP. «L’opposition a commis une grave erreur en croyant qu’elle pouvait vaincre le président dans la rue», a-t-il poursuivi.

La mobilisation de dimanche intervient à moins de deux ans de la prochaine élection présidentielle de 2024 (le chef de l’État au Mexique est élu pour un mandat unique de six ans).

Source – Agences