Chute des bourses et envolée du pétrole de 17 % pour atteindre 109 dollars le baril..

Les marchés boursiers ont dévissé en Asie ce lundi, alors que la poussée inflationniste générée par la flambée des prix du pétrole menace d’augmenter le coût de la vie, et potentiellement les taux d’intérêt, à l’échelle mondiale, tandis que la quête de liquidité des investisseurs soutient la demande pour le dollar américain.

Le Brent a bondi de 17 % pour atteindre 108,77 dollars le baril, sa plus forte progression quotidienne depuis le début de la pandémie en 2020, après une hausse de 28 % la semaine dernière. Le brut américain a grimpé de 18 % à 107,56 dollars, menaçant de faire grimper rapidement les prix de l’essence.

L’Iran a désigné Mojtaba Khamenei pour succéder à son père Ali Khamenei en tant que guide suprême, signalant que les partisans de la ligne dure restent fermement aux commandes à Téhéran, une semaine après le début de son conflit avec les États-Unis et Israél.

Cette décision ne devrait guère plaire au président américain Donald Trump, qui avait déclaré le fils « inacceptable ».

En l’absence de tout signe de fin des hostilités au Moyen-Orient et alors que les pétroliers n’osent toujours pas franchir le détroit d’Ormuz, les investisseurs se préparent à une longue période de coûts énergétiques élevés.

« L’économie mondiale reste dépendante du flux concentré de pétrole et de gaz naturel du Moyen-Orient transitant par le détroit d’Ormuz », a noté Bruce Kasman, économiste en chef chez JPMorgan.

« Le scénario à court terme est une pointe vers les 120 dollars le baril, suivie d’une modération dès que le conflit s’apaisera », a-t-il ajouté. « Mais en l’absence d’une résolution politique claire et décisive, les prix du pétrole Brent devraient se stabiliser à un niveau élevé de 80 dollars jusquà la mi-année. »

Un tel résultat pourrait réduire la croissance économique mondiale de 0,6 % en rythme annuel pour le premier semestre de cette année, et augmenter les prix à la consommation de 1 % par an, a précisé M. Kasman.

Il a averti qu’un conflit plus large et durable pourrait propulser le pétrole au-dessus de 120 dollars le baril et risquer une récession mondiale.

Tout cela constitue une nouvelle sombre pour le Japon, grand importateur de pétrole et de gaz, entraînant une chute du Nikkei de 6,2 %, après un recul de 5,5 % la semaine dernière.

Le marché sud-coréen, d’ordinaire très performant, est revenu sur terre avec une baisse de 7,3 %, après avoir déjà perdu plus de 10 % la semaine dernière.

La vague de ventes a déferlé sur Wall Street, où les contrats à terme sur le S&P 500 ont lâché 1,8 %, tandis que ceux du Nasdaq ont plongé de 2,1 %. En Europe, les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 et le DAX ont tous deux reculé de 2,5 %.

Le danger d’une inflation tirée par l’énergie a conduit les marchés à parier que le prochain mouvement de taux de la Banque centrale européenne pourrait être une hausse, peut-être dès le mois de juin.

Pour la Banque d’Angleterre, les marchés ne prévoient plus qu’une probabilité de 40 % pour un nouvel assouplissement, contre deux baisses ou plus avant le début du conflit au Moyen-Orient.

Les investisseurs nerveux ont recherché la liquidité du dollar tout en délaissant les devises des pays importateurs nets d’énergie, notamment le Japon et une grande partie de l’Europe.

« L’Asie subit de plein fouet l’escalade brutale des prix du pétrole et il y a peu d’endroits où se réfugier », a déclaré Vishnu Varathan, responsable de la recherche macroéconomique pour l’Asie hors Japon chez Mizuho.

« Le dollar doit être celui qui surperforme, compte tenu de l’exposition du Japon et de la Corée et de la douleur intense que l’on peut attendre d’un Brent à 107 dollars. »

Le dollar s’est raffermi de 0,4 % à 158,45 yens, tandis que l’euro a glissé de 0,8 % à 1,1520 dollar. Le dollar australien, souvent vendu comme couverture en période de volatilité des marchés, a chuté de 0,9 % à 0,6964 dollar.

L’or a baissé de 2,4 % à 5 047 dollars l’once, les courtiers spéculant sur le fait que les investisseurs ont dû réaliser des bénéfices sur la longue ascension du métal pour couvrir des pertes ailleurs.

Source – https://www.zonebourse.com/