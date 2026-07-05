Économie – Les États-Unis refusent de renouveler l’ACEUM

Les États-Unis refusent de renouveler l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), disant vouloir corriger ses « lacunes » et réduire leur déficit commercial avec les pays voisins. Cela force le déclenchement d’un processus de révision annuel pour dix ans.

Le représentant au Commerce Jamieson Greer en a fait l’annonce dans un communiqué, après la toute première réunion virtuelle avec des représentants des trois pays au sujet de leur accord de libre-échange.

Cette démarche était prévue dans le texte de l’entente de libre-échange, et elle devait avoir lieu au jour du sixième anniversaire de son entrée en vigueur, soit mercredi.

Le Canada et le Mexique avaient indiqué début juin qu’ils souhaitaient reconduire l’entente pour une durée de 16 ans.

Deux autres options s’offraient aux parties : se retirer de l’entente avec un préavis de six mois ou ne rien faire, ce qui enclenche un processus de révision annuel pour le reste des 10 dernières années de l’entente. L’ACEUM pourra toujours être pleinement renouvelé pour une nouvelle période de 16 ans si les trois pays s’entendent.

C’est finalement cette dernière qui se produira. Cela signifie que le même processus d’examen aura lieu à pareille date l’an prochain, et pour les années restantes de l’ACEUM.

En vue de ces examens, chaque partie peut informer les autres de certains éléments qui l’irritent et qu’elle souhaite modifier dans le texte, et c’est ce que les États-Unis comptent faire.

Les États-Unis s’engagent à poursuivre le dialogue avec le Mexique et le Canada afin de remédier aux lacunes de l’Accord et de réduire nos déficits commerciaux avec ces pays, écrit M. Greer dans sa déclaration.

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