Élections consulaires 2026 : Le rendez-vous démocratique des Français de l’étranger

En mai 2026, plus d’un million et demi de Français établis hors de France seront appelés aux urnes pour un scrutin souvent méconnu mais pourtant essentiel à la vie démocratique de la communauté expatriée : les élections consulaires. Ce scrutin, qui se tient tous les six ans, permet de désigner les représentants de proximité qui feront le pont entre les citoyens et l’administration française à l’étranger. Elles se tiendront en mai 2026.

Au-delà de la gestion locale, ces élections revêtent une dimension nationale majeure puisqu’elles constituent le socle du collège électoral qui renouvellera une partie du Sénat quelques mois plus tard.

Élire des représentants de proximité

Ils sont au nombre de 442 répartis dans des circonscriptions consulaires couvrant le globe entier. Élus au suffrage universel direct, ils sont vos interlocuteurs directs. Que vous viviez à Montréal, Tokyo, Dakar ou Bruxelles, ces élus locaux connaissent les réalités de votre terrain. Ils ne sont pas des diplomates, mais des citoyens engagés qui vivent souvent les mêmes défis que vous au quotidien.

Les conseillers des Français de l’étranger sont donc des élus de proximité, chargés de relayer les préoccupations des Français de l’étranger auprès des ambassades et des consulats. Leur mandat de six ans leur permet d’agir sur des sujets concrets du quotidien : scolarisation dans les lycées français, sécurité, services consulaires, aides sociales, emploi, fiscalité, mobilité, ou encore protection consulaire. Ils siègent au conseil consulaire, une instance locale de concertation, et participent à la mise en œuvre des politiques publiques qui concernent directement les expatriés.

En plus des conseillers, il faudra élire les délégués consulaires. Eux, n’ont pas de fonction décisionnelle, mais ils participent, comme les conseillers, à l’élection des sénateurs représentant les Français de l’étranger. Ainsi, les conseillers et délégués élus en mai 2026 auront la responsabilité d’élire, en septembre 2026, 6 des 12 sénateurs des Français de l’étranger, renouvelant ainsi la moitié du collège sénatorial dédié.

Lire la suite sur un article de notre partenaire: https://lesfrancais.press/elections-consulaires-2026-rendez-vous-democratique-francais-de-l-etranger/