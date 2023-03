ÉLECTIONS LÉGISLATIVES PARTIELLES 2023 – Aux urnes citoyens !

Nous vous présentons ci-dessous les candidats – dans l’ordre officiel qui résulte du tirage au sort effectué par le Ministère de l’Intérieur -, ainsi que leurs propositions majeures. Pour rappel, le vote électronique s’ouvre à partir du vendredi 24 mars à midi (heure de Paris) jusqu’au mercredi 29 mars à midi (heure de Paris également) pour le premier tour.

Concernant le vote à l’urne, il aura lieu le samedi 1er et dimanche 2 avril pour le premier tour. Les bureaux de vote seront ouverts á Monterrey, Guadalajara, Querétaro, México (Consulat de France et club France) Puebla et Mérida.

Vous avez également l’option de voter par procuration jusqu’au 31 mars, si cela avait été prévu avant.

Lors de ces nouvelles élections, 9 candidats ne se sont pas représentés sur les 14 candidats à l’élection législative de juin 2022. Seuls 5 candidats renouvellent leur participation lors de ces élections législatives partielles.

Présentation des candidats dans l’ordre officiel qui résulte du tirage au sort effectué par le Ministère de l’Intérieur

1- Tatiana Boteva-Malo (Égalité Europe Écologie)

Conseillère des Français de l’étranger Balkans-Sud et présidente du conseil consulaire de Sofia en Bulgarie, Tatiana Boteva-Malo se présente à ces élections sous l’étiquette écologiste. En effet, elle fut officiellement investie par Égalité Europe Écologie, un parti membre de la majorité présidentielle. De nationalité franco-bulgare, elle a vécu dans plusieurs pays du monde suite à son mariage avec un Français expatrié.

Défenseure de la transition écologique, Mme Boteva-Malo place également au sein de son programme 5 autres enjeux majeurs : la santé (améliorer l’accès aux soins), l’éducation, la création d’un système de retraites adapté, la sécurité (renforcer la prise en charge des Français de l’Étranger), et un volet sur les jeunes Français de l’étranger.

2 – Ribeiro Salvador (sans étiquette)

Déjà candidat l’année passée, M. Ribeiro Salvador s’appuie sur une application qu’il a mise au point dans la présentation de son programme. Demokratio, est une plateforme de consultation des citoyens qui sera utilisée s’ il est élu afin que chacun puisse donner son avis sur une proposition de loi ou encore soumettre des idées. La promotion d’une démocratie directe est définitivement ce qui le différencie de ses autres concurrents. Le brésilien reste ouvert aux suggestions et n’a aucune étiquette.

3- Catherine Bompard (Tous unis pour le vivant)

Catherine Bompard est présidente du Mouvement Pour les Animaux. Elle s’engage dans cette élection en tant que candidate pour la coalition Tous Unis pour le Vivant, qui allie 6 partis politiques divers (dont Les Écologistes), unis dans leur défense de l’environnement.

Les propositions de cette candidate sont donc tournées en grande partie vers l’écologie – développement des énergies renouvelables, réduction des déchets nucléaires, plan de soutien à l’agriculture bio et suppression de l’élevage industriel… – mais pas seulement. Elle défend également des mesures en termes de finances publiques (baisse de la TVA à 0% sur les produits de première nécessité, entre autres), d’éducation (tournée vers l’épanouissement des enfants), de dignité humaine (avec une procédure de demande d’asile entièrement accessible depuis les ambassades), etc.

4- Yves Thorailler (Reconquête)

Yves Thorailler porte l’écusson Reconquête pour ces élections législatives partielles. À 73 ans, il jouit d’une longue expérience en Amérique du Sud, région qu’il a fréquenté pendant 15 ans et avec laquelle il a noué une relation stable depuis 7 ans. Bien conscient des difficultés que les résidents rencontrent chaque jour, il compte bien lutter pour leurs droits à une retraite et à une fiscalité raisonnables. Le candidat Reconquête met en avant l’enjeu de l’éducation qui ne se conçoit pas sans une amélioration de Parcoursup pour les étudiants français de l’étranger ainsi qu’une diminution des écolages. Le participant se positionne également comme un député qui sera présent pour sa circonscription malgré son immensité tout en assurant son rôle à l’Assemblée Nationale afin de défendre les intérêts des français de l’étranger.

5 – Bertrand Dupont (LR)

Candidat pour le parti Les Républicains, Bertrand Dupont tente de nouveau sa chance aux élections législatives partielles. Arrivé en troisième position lors des élections législatives de juin 2022, cet élu, Conseiller des Français de l’étranger, réside en Amérique Latine depuis 26 ans et met en avant sa forte connaissance des enjeux et des dossiers locaux. En effet, depuis 18 ans, M. Dupont vit au Brésil, à Sao Paulo, où il est président de plusieurs associations en lien avec le quotidien des Français de l’étranger. Depuis sa défaite à l’élection législative de juin, M. Dupont n’a cessé de travailler en parallèle sur la création de tiers payants Caisse des Français de l’Étranger en Amérique Latine.

Son objectif s’il est élu : travailler intelligemment avec les deux chambres afin de faire connaître les problématiques des Français établis hors de France, perçus comme des citoyens de seconde zone. Le candidat souligne par exemple le fait que le budget 2023 voté par le gouvernement Macron ne comporte aucune clause en faveur des citoyens français résidant à l’étranger. En prêchant à l’Assemblée Nationale les causes de ces derniers, Bertrand Dupont espère faire avancer les lois qui stagnent trop souvent en chambre basse, parmi lesquelles le manque de moyens dans les services consulaires, l’accès aux soins et à l’éducation… Son point fort : son réseau, construit durant toutes ces années en Amérique Latine et sa connaissance du terrain.

6- Pedro Guanaes Netto (République souveraine)

Né à Paris, M. Guanaes Netto a vécu à Sao Paulo où il travaillait dans le multimédia et le marketing. Designer et entrepreneur, il s’engage dans cette élection sous l’étiquette République souveraine, un parti politique luttant pour une république sociale, laïque et écologique.

Ses combats principaux : gratuité de la scolarité dans les Lycées français pour les Français payant leurs impôts en France, création d’un guichet dédié et gratuit pour la transcription des actes dans des délais plus courts, mise en place d’une aide au retour remboursable, accès aux chaînes de TV et de radio des services publics sans blocage géographique…

7 – Christian Rodriguez (LFI-NUPES)

Christian Rodriguez est la figure de proue du navire de la NUPES pour les élections consulaires à venir. Franco-chilien, il semble avoir toutes les armes requises pour comprendre les besoins des Français en Amérique du Sud tout en ayant cette expérience du territoire et des réalités. Dans son programme, l’accent est mis sur l’écologie, la sécurité et sur le volet social. Fort de ses voyages en Amérique Latine, Christian Rodriguez a pu se constituer un réseau solide de relations avec les instances politiques et affirme vouloir s’en servir pour amener les partis progressistes au pouvoir dans toutes les circonscriptions et améliorer les conditions de vie des Français à l’étranger. Il a notamment œuvré pour la réélection de Lula au Brésil. Issu d’un pays ayant souffert sous Pinochet, il met un point d’honneur à protéger les citoyens de toute dérive politique. Né en 1973 et ayant vécu en France à partir de l’âge de 17 ans, ce dernier se présente comme le candidat pouvant matérialiser cette synthèse de défense des intérêts de Français et amélioration des institutions politiques en Amérique Latine. Il a fait partie de l’assemblée constituante au Chili, familier des rouages de la vie parlementaire il serait ainsi capable de se faire entendre.

8 – David Abrial (Gauche républicaine et socialiste)

David Abrial représente la gauche républicaine et socialiste et fait également partie de la Fédération de la Gauche Républicaine. Ce dernier enseigne la plongée sous-marine au Mexique et a vécu en Colombie. Au-delà de son lien avec le continent sud-américain, il promeut une justice sociale, environnementale qui se construit sur un meilleur accès à l’éducation, aux soins et des actions en faveur de la transition écologique. “Redonner de l’efficacité aux services publics et relever les défis de la sécurité” : des missions qui apparaissent comme une évidence pour le candidat.

9 – Marlon Vandamme (Rassemblement National)

Marlon Vandamme porte les couleurs du Rassemblement National dans cette course à la victoire pour la deuxième circonscription. Il est vraisemblablement le plus jeune participant à ces élections, mais le vent de fraîcheur qu’il mène ne viendra pas sans un vent de changement également. Né en Floride, il passe une partie de sa jeunesse à Lille et à Cannes avant de rejoindre le Panama en 2007. Diplômé de l’Oxford International School, de la Florida State University et formé par les Marines au Texas, il peut s’avancer vers les futures élections comme un candidat compétent et rigoureux. Ce dernier travaille à Bruxelles au Parlement Européen et multiplie les aller-retours en Amérique Latine. Son idée est très claire : poursuivre la lutte contre le macronisme et renouer le lien avec les Français vivant à l’étranger. Des services consulaires plus efficaces, des services sociaux accessibles, une fiscalité plus juste sont les mots d’ordre de son parti politique.

10 – Éléonore Caroit (Renaissance)

Élue à 57,42% des suffrages exprimés en juin 2022, l’élue Renaissance remet son titre en jeu lors des élections législatives partielles de 2023. Largement soutenue par le parti présidentiel, Mme Caroit repart en croisade auprès des Français de l’étranger. Élevée à St Domingue, cette jeune femme multiplie les diplômes prestigieux en droit international. Elle devient ensuite avocate en contentieux international. À côté de ce brillant parcours, Eléonore Caroit reste proche de la communauté des Français de l’étranger, notamment avec son poste de conseillère à l’AFE et des Français de l’étranger. Après ces 7 mois en tant que députée, elle dresse un bilan de son action qui s’organise principalement autour de trois axes : défense des Français(e)s de l’étranger, renforcement des liens entre la France et l’Amérique latine, et volonté de préserver notre planète. À voir si les votants de la seconde circonscription seront d’accord avec ce bilan et lui attribueront de nouveau leur confiance lors du prochain vote.

Source – https://www.traitdunion.com.ar/

COMMENT VOTER PAR INTERNET

Le portail de vote par internet est désormais ouvert pour le premier tour des élections législatives.



1. Dates d’ouverture du portail de vote pour le premier tour



Le portail de vote est ouvert du vendredi 24 mars 2023 (heure de Paris) jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 12h (heure de Paris).



2. Comment se connecter au portail de vote ?



Veuillez vous rendre sur le site France Diplomatie . Après avoir consulté la liste des candidats de votre circonscription, vous pourrez cliquer sur le bouton « je vote par internet ».



Pour vous connecter au portail de vote, vous aurez besoin :

de votre identifiant reçu par courriel (le libellé de l’expéditeur du courriel est le suivant : « Législatives partielles 2023 – 1er tour – identifiant pour voter par internet») ;

(le libellé de l’expéditeur du courriel est le suivant : « Législatives partielles 2023 – 1er tour – identifiant pour voter par internet») ; de votre mot de passe reçu par SMS (via l’émetteur « LEGISLATIVE» ou « France GOUV »). Il peut arriver que le SMS apparaisse sous un autre nom d’émetteur dans certains pays (voire sous la forme d’une suite de chiffres), en fonction des opérateurs locaux. Vous trouverez ci-dessous en téléchargement une brochure de présentation du portail de vote.

(via l’émetteur « LEGISLATIVE» ou « France GOUV »). Il peut arriver que le SMS apparaisse sous un autre nom d’émetteur dans certains pays (voire sous la forme d’une suite de chiffres), en fonction des opérateurs locaux. Vous trouverez ci-dessous en téléchargement une brochure de présentation du portail de vote. → Présentation du portail de vote

3. Comment obtenir un nouvel identifiant ou un nouveau mot de passe en cas de perte ou de non réception ?



Il convient tout d’abord de vérifier que votre courriel (contenant l’identifiant) n’est pas arrivé dans la boite « courriels indésirables » ou « spams » de votre messagerie électronique.



Le SMS (contenant le mot de passe) peut également avoir été « filtré » par votre téléphone et réceptionné dans une boite de SMS « indésirables » (ce qui peut être le cas si vous avez par exemple activé dans les paramètres de votre téléphone la fonction « filtrer les expéditeurs inconnus »). En effet, certains téléphones filtrent les messages provenant de numéros inconnus et/ou suspectés d’être indésirables. Nous vous recommandons donc de vérifier que votre SMS n’a pas été réceptionné dans une boite de SMS indésirables.



Si ces vérifications ne vous permettent pas de retrouver votre courriel et votre SMS, vous avez la possibilité de renouveler votre identifiant ou votre mot de passe en cliquant sur « Identifiant perdu ou non reçu ? » ou « Mot de passe perdu ou non reçu ? ».



Pour des raisons de sécurité il n’est pas possible de renouveler à la fois son identifiant et son mot de passe.



Vous trouverez ci-dessous en téléchargement les informations relatives à la procédure de renouvellement du mot de passe et de l’identifiant :



→ Procédure de renouvellement de l’identifiant