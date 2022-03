Le 21 mars – Fête anniversaire du président Benito Juárez au Mexique !

Benito Juárez est un héros national et président du Mexique pendant trois ans (1864-’67), a lutté contre l’occupation étrangère sous Maximilien. Mais qui est vraiment Benito Juárez? et en quoi est il si admiré dans son pays et dans le monde?

Né le 21 mars 1806 à San Pablo Guelatao, Oaxaca, Mexique, Benito Juárez est devenu orphelin à l’âge de 3 ans et a été élevé par des parents. Il est entré en politique en promouvant des réformes pour le peuple mexicain. Pendant le régime militaire de Santa Ana, il s’est exilé mais est revenu pour aider à renverser le dictateur. Il a ensuite résisté à l’occupation française et a travaillé au renversement de l’empereur Maximilien. Il a rempli cinq mandats de président en tout, cherchant à instituer des réformes constitutionnelles et à créer un Mexique démocratique.

Ses premières années

Benito Juárez est né dans la tribu indienne zapotèque de San Pablo Guelatao, Oaxaca, au Mexique. Ses parents, Brígida García et Marcelino Juárez, sont morts lorsque Benito avait 3 ans et il a été élevé par des parents. Avant de commencer l’école à 12 ans, il travaillait dans les champs et ne parlait pas espagnol. Il est entré à l’Institut des arts et des sciences de Oaxaca en 1827 et a obtenu son diplôme de droit en 1831. Il a rapidement commencé à aider les agriculteurs pauvres de Oaxaca dans leurs luttes avec les propriétaires terriens.

À cette époque, le Mexique sortait de trente ans de violence domestique. Le Trésor public était au bord de la faillite, car deux factions politiques émergeaient : les conservateurs, qui représentaient les grands propriétaires terriens, l’Église catholique et les militaires, et qui voulaient protéger le statu quo. Les libéraux, qui représentaient les petits commerçants et les éleveurs et agriculteurs ruraux, voulaient instaurer une réforme démocratique.

Benito Juárez a d’abord évité d’entrer en politique, mais il a vite cru que le monopole de l’aristocratie terrienne sur l’économie était la cause profonde des mauvaises conditions de vie au Mexique. Pire encore, l’Église catholique était souvent l’alliée des riches et contrecarrait toute résistance à leur égard. En 1843, Juárez a épousé Margarita Meza, la fille d’une des plus riches familles créoles du Mexique. Cette union lui permet d’acquérir une plus grande notoriété auprès des conservateurs et il accepte fréquemment des nominations de la part des autorités conservatrices de l’État. La politique devient vite sa passion et il est élu au parlement d’Oaxaca. Connu pour son honnêteté irréprochable et ses goûts simples, il était à l’abri de la corruption. Il n’avait de préférence ni pour les conservateurs ni pour les libéraux et cherchait à mettre en œuvre des réformes de manière équitable.

Engagé pour les causes libérales

En 1846, le Parti libéral prend le pouvoir et Benito Juárez se joint à la poussée des causes libérales. Pendant la guerre avec les États-Unis (1847-1848), il est nommé gouverneur par intérim de Oaxaca, puis est élu gouverneur, ce qui élève son nom et sa réputation au rang de politique nationale. Il a encouragé une résistance de guérilla envers les États-Unis et s’est opposé au Traité de Guadalupe Hidalgo. En 1853, le dictateur général Antonio Lopez de Santa Ana arrive au pouvoir et Juárez est exilé à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où il travaille dans une fabrique de cigares.

En 1855, le gouvernement de Santa Ana s’effondre et Benito Juárez revient d’exil. Bientôt, le Mexique a ratifié une nouvelle constitution et le parti libéral est au pouvoir. Juárez est nommé président de la Cour suprême. En 1857, la présidence de Juan Alvarez se termine avec sa retraite et le Mexique entre dans une période de troubles intérieurs, connue sous le nom de guerre de trois ans ou guerre de la réforme, une lutte pour le pouvoir entre les factions politiques. À la fin de cette période, Juan Alvarez est devenu président du Mexique.

Président du Mexique

Au cours des années suivantes, Benito Juárez s’est efforcé d’aider le Mexique à trouver son assise financière. À la merci des puissances européennes qui cherchaient à récupérer les colonies perdues, l’empereur de France Louis Napoléon a tenté d’établir un empire mexicain sous l’archiduc Maximilien. En 1863, avec l’aide des conservateurs, les forces françaises prennent le contrôle de la ville de Mexico.

Au cours des trois années suivantes, le Mexique est un pays divisé. Les impérialistes contrôlent les villes, mais les campagnes sont en révolte. La pression était trop forte et en 1867, les forces françaises se retirèrent. L’empereur Maximilien est arrêté et exécuté par peloton d’exécution. Benito Juárez est bientôt élu et demande rapidement au congrès de lui permettre de gouverner par décret, même si cela est contraire à la Constitution de 1857.

Les années suivantes et la mort de Benito Juárez

Benito Juárez allait diriger le pays pendant les quatre années suivantes, jusqu’à sa mort. Il a accompli beaucoup de choses pendant cette période, reconstruisant l’infrastructure du pays, réduisant le pouvoir et le financement de l’armée, expropriant une grande partie des grandes propriétés foncières de l’Église aux pauvres, et promouvant la liberté d’expression, de presse et de réunion. Cependant, Juárez n’a pas fait fonctionner son gouvernement comme une démocratie. Le secret, la suppression de l’opposition politique et la corruption ont également entaché sa présidence. Malgré des accusations de fraude et une large controverse, il est réélu en 1871. L’année suivante, le 18 juillet 1872, il meurt d’une crise cardiaque

L’héritage de Juárez

La période du leadership de Juárez est connue sous le nom de La Reforma del Norte (La réforme du Nord). Pendant cette période, de grandes étendues de terres de l’Église ont été redistribuées aux pauvres, l’armée a été placée sous contrôle civil, l’Église a été séparée de l’État et les droits civils ont été étendus. Aussi progressives que ces réformes aient été, le Mexique a souffert d’une stabilité démocratique et institutionnelle insuffisante. Après la mort de Juárez, le Mexique est revenu à une autocratie centralisée sous le régime de Porfirio Diaz.

Source – https://www.voyages-au-mexique.fr/