Le Mexique annule les festivités à la basilique de la Vierge de Guadalupe !

Les festivités religieuses de la Vierge de Guadalupe, Sainte patronne du Mexique, qui se tiennent chaque année avec des millions de fidèles dans et autour de la basique construite en son honneur seront suspendues du fait de la pandémie, a annoncé l’institution religieuse.

«Les 11 et 12 décembre prochain, il n’y aura aucune célébration liturgique dans ce sanctuaire, ni d’hommage à la Vierge», a annoncé la Basilique dans un communiqué.

Selon les responsables, les conditions nécessaires à l’accueil des pèlerins ne sont pas réunies, alors que plus de 10,6 milllions de visiteurs viennent se recueillir dans la basilique, située dans la capitale Mexico, chaque année. En lieu et place, les fidèles pourront «passer devant une image, tout en empêchant à tout moment le séjour dans le sanctuaire ou autour». L’institution religieuse invite à célébrer la Vierge «au niveau paroissial» en respectant les règles sanitaires mises en place par les autorités locales de la santé.

Un peu plus tôt dans la journée, le porte-parole du gouvernement mexicain, Hugo Lopez-Gatell, avait alerté sur le «haut risque» que représentaient les célébrations du Jour des Morts, le 1er et 2 novembre, et le pèlerinage de la Vierge de Guadalupe face aux risques de contagion. «Nous remercions la Conférence épiscopale mexicaine qui, à son initiative, a modifié les modalités de ces rassemblements», a déclaré Hugo Lopez-Gatell lors de la conférence de presse quotidienne du président Andres Manuel Lopez Obrador.

Plus qu’une fête religieuse, le culte de la sainte patronne du Mexique est un véritable phénomène socio-culturel dans le pays. La Basilique de Guadalupe a été construite dans l’enceinte du Tepeyac, un ancien temple préhispanique qui célébrait la déesse-mère aztèque Tonantzin. Le Mexique fait partie des pays les plus touchés par la pandémie en cours, comptant 86.893 morts et 860.714 cas recensés, selon les chiffres publiés mardi, pour un pays de 129 millions d’habitants.

Source – Agences