Le Mexique détient plus de 16 000 migrants étrangers en quatre jours!

Le Mexique a détenu plus de 16 000 migrants en l’espace de quatre jours, dont près de 5 000 Vénézuéliens, a déclaré lundi l’Institut national des migrations (INM) du pays.

Selon l’INM, 16 096 migrants originaires de 46 pays ont été détenus dans 22 États mexicains entre le 17 et le 20 novembre.

La majorité des migrants étaient originaires de pays d’Amérique centrale et du Sud, dont 4 968 Vénézuéliens, 2 987 Guatémaltèques, 1 385 Nicaraguayens, 1 311 Honduriens et 1 285 Équatoriens.

L’agence gouvernementale a déclaré avoir augmenté les services offerts par les centres d’attention aux migrants dans plusieurs États, notamment Aguascalientes, Chiapas, Durango, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosi, Veracruz et Zacatecas, en raison de l’afflux de migrants et des dangers auxquels ils sont confrontés, notamment les trafiquants et les températures de plus en plus froides.

Le président américain Joe Biden a dû faire face à un nombre record de passages de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique au cours de sa présidence – dont 187 000 Vénézuéliens rien que pour l’année fiscale 2022.

Le mois dernier, les autorités américaines avaient annoncé un plan, convenu avec le Mexique, visant à renvoyer au Mexique certains migrants vénézuéliens qui entrent illégalement aux États-Unis. Au début du mois, cependant, un juge américain a jugé illégal l’ordre de l’ère pandémique connu sous le nom de Titre 42, utilisé pour expulser les migrants vers le Mexique, compliquant ainsi la stratégie de Biden pour dissuader les passages de frontière.

Depuis lors, des milliers de migrants ont été retrouvés campant dans de mauvaises conditions ailleurs au Mexique. Dans l’État d’Oaxaca, environ 12 000 personnes, en grande partie originaires du Venezuela, ont été trouvées en train de dormir sur des caisses en bois, sur les trottoirs, et dans les maisons et les arrière-cours des résidents.

