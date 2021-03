Covid-19-Le Mexique va recevoir des vaccins des États-Unis!

Cet accord de partage avec le Mexique et le Canada sera sans conséquence sur l’objectif du président Joe Biden de proposer un vaccin à l’ensemble de la population adulte américaine d’ici fin mai, a affirmé la source de Reuters.

AstraZeneca conserve des millions de doses de son vaccin dans une usine aux Etats-Unis et il se dit prêt à en fournir 30 millions au pays dès début avril.

Les Etats-Unis n’envisagent pas en revanche de partager ces vaccins avec d’autres pays pour l’instant, a dit ce responsable, malgré des pressions, notamment européennes. « Ce sont nos voisins, ce sont nos partenaires », a-t-il dit au sujet du Canada et du Mexique, en soulignant que le virus « n’a pas de frontière ».

Un responsable américain ayant requis l’anonymat avait auparavant déclaré à Reuters que le Mexique recevrait 2,5 millions de doses et le Canada 1,5 million.

WASHINGTON (Reuters) – Les Etats-Unis comptent fournir au Canada et au Mexique des doses de vaccins anti-COVID qu’ils conservent en excès, a déclaré jeudi la Maison blanche, précisant que ce projet n’était pas encore complètement finalisé.

MM. Biden et Lopez Obrador ont tenu une réunion virtuelle au début du mois de mars, au cours de laquelle ils ont abordé des questions clés de l’agenda bilatéral, telles que la migration, mais aussi l’accès aux vaccins contre la COVID-19.

« Il existe un accord sur les vaccins avec les États-Unis suite à la conversation entre les présidents (Andres Manuel) Lopez Obrador et (Joe) Biden », a écrit M. Ebrard sur son compte Twitter.

Un premier lot du vaccin russe Spoutnik V contre le nouveau coronavirus est arrivé ce lundi 22 février au Mexique, a fait savoir le Fonds russe d’investissements directs (RFPI).

La cargaison comporte 200.000 doses avec lesquelles les autorités mexicaines comptent continuer à immuniser les personnes âgées de plus de 60 ans. Auparavant, le Mexique avait reçu des livraisons des vaccins de Pfizer/BioNTech, d’AstraZeneca et de deux laboratoires chinois, CanSino et Sinovac.